The Rock là diễn viên kiếm tiền nhiều nhất năm 2024

The Rock - 88 triệu USD: Tài tử trở lại vị trí đầu bảng sau khi nhận cát-xê 50 triệu USD cho vai chính trong Red One. Và khi Moana 2 chuyển từ phim truyền hình thành tác phẩm chiếu rạp, anh đàm phán để hưởng lợi nhuận với tư cách là nhà sản xuất điều hành. Đây là thỏa thuận chưa từng có đối với các diễn viên lồng tiếng trong phim hoạt hình của Disney. Sau khi phim thu hơn 1 tỷ USD , The Rock kiếm được "khoản tiền khổng lồ", theo lời một người đại diện. Ảnh: @therock.