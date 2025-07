Động thái của Xuân Son khi về Brazil

Ngoài thời gian gặp bạn bè và người thân, Xuân Son liên tục chia sẻ những hình ảnh và video về quá trình luyện tập tại Brazil trên trang cá nhân. Những đoạn clip cho thấy sự nghiêm túc và nỗ lực không ngừng của anh trong từng bài tập, dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia địa phương.

Việc trở lại Brazil chứng tỏ rõ Xuân Son không chỉ muốn phục hồi thể trạng mà còn quyết tâm nâng cao phong độ sau khi hồi phục hoàn toàn. Điều này rất quan trọng vì những cầu thủ như Xuân Son cần có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi quay lại sân cỏ, đặc biệt với ca chấn thương nặng.

Với Xuân Son, được trở về Brazil làm việc với các chuyên gia bóng đá hàng đầu là lựa có tính toán, không vội vàng, mà tập trung vào việc chuẩn bị thể lực và phục hồi chấn thương một cách bài bản. Đây là cơ hội tuyệt vời giúp Xuân Son củng cố nền tảng thể lực vững chắc cho tương lai.

Xuân Son chấn thương dây chằng ở chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 và phải nghỉ thi đấu dài hạn. Tình hình phục hồi của anh đang đi đúng lộ trình. Dẫu vậy bản thân cầu thủ gốc Brazil không biết khi nào mới có thể trở lại.

Chấn thương khiến Xuân Son vắng mặt cả ở tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, sau trận thua 0-4 trước Malaysia, chân sút số 1 của Nam Định đăng dòng trạng thái chỉ vỏn vẹn vài ký tự nhắc tới ngày tái đấu “những chú hổ vàng” vào cuối tháng 3 năm sau.

