Ngoại binh CAHN cân bằng thành tích của Xuân Son

Tiền đạo Alan Grafite của CAHN giành tổng cộng 3 danh hiệu cá nhân tại Lễ trao giải V.League Awards diễn ra chiều 1/7. Cụ thể, chân sút người Brazil được vinh danh Cầu thủ xuất sắc của giải đấu, Vua phá lưới (14 bàn, đồng hạng với Lucao) và lọt vào đội hình tiêu biểu của V.League 2024/25.

Mùa này, Alan Grafite ghi 14 bàn tại V.League, góp công lớn giúp CAHN cán đích ở vị trí thứ ba. Anh còn đóng vai trò quan trọng trong hành trình đăng quang Cúp Quốc gia 2024/25 của đội bóng ngành Công an. Đặc biệt trong chiến thắng 5-0 trước SLNA ở trận chung kết, Alan lập cú hat-trick. Trên đấu trường khu vực, tiền đạo sinh năm 1998 cùng CAHN giành ngôi á quân Cúp Đông Nam Á.

Thành tích của Alan mùa này tương đương với Nguyễn Xuân Son (Rafaelson) của Nam Định thiết lập mùa trước. Tiền đạo của đội bóng thành Nam cũng giành cú hat-trick danh hiệu cá nhân. Tuy nhiên, Rafaelson ấn tượng hơn về mặt thống kê với 31 bàn tại V.League và giải Bàn thắng đẹp nhất mùa.

Phát biểu trong lễ trao giải, Alan Grafite không giấu được xúc động. Anh gửi lời cảm ơn tới ban huấn luyện, đồng đội và người hâm mộ CAHN.

Ở mùa giải 2025/26, CAHN sẽ chinh chiến ở 5 đấu trường gồm V.League, Cúp Quốc gia, AFC Champions League Two, Cúp Đông Nam Á và trận Siêu cúp Quốc gia gặp Nam Định. Alan Grafite tiếp tục được kỳ vọng là đầu tàu trên hàng công của đội bóng ngành Công an.

