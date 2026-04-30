Động thái của vợ chồng Đức Thịnh khi phim 'Trùm Sò' đuối sức

Dù được đánh giá là một điểm sáng trong đường đua phim dịp lễ năm nay, tuy nhiên "Trùm Sò" của đạo diễn Đức Thịnh đang khá "hụt hơi" giữa loạt dự án khác.

Giữa đường đua điện ảnh đầy kịch tính của mùa lễ 30/4-1/5 năm nay, Trùm Sò của đạo diễn Đức Thịnh thu về gần 7 tỷ đồng (theo Box Office Vietnam). Đây được xem là một nỗ lực đáng ghi nhận trong bối cảnh phim chịu áp lực về suất chiếu hạn chế.

Nhận thấy sức nóng từ cộng đồng mạng nhưng cũng thấu hiểu những rào cản trong việc tiếp cận rạp chiếu, nhà sản xuất Thanh Thúy đã quyết định thực hiện livestream thực tế xuyên suốt hành trình cinetour. Theo đó, không chỉ tương tác với khán giả trực tiếp tại rạp, nữ diễn viên đã chọn cách “gõ cửa” từng khán giả qua màn hình điện thoại để có thể giao lưu rộng rãi với khán giả gần xa.

Thanh Thúy diện đồ cổ trang đến rạp phim để quảng bá "Trùm Sò".

Đối với Thanh Thúy, những khoảnh khắc được gặp gỡ và tương tác với khán giả, chính là “cơ hội vàng” để đón nhận những lời khen chê chân thành nhất, từ đó rút ngắn khoảng cách giữa nghệ sĩ và công chúng.

Tại các điểm rạp, Thanh Thúy đã khiến khán giả bất ngờ khi mang trọn tạo hình cổ trang sắc sảo của nhân vật Bào Ngư từ màn ảnh ra ngoài đời thực.

"Đây là nỗ lực tự thân của ê-kíp nhằm chứng minh giá trị của tác phẩm, thay vì chờ đợi sự 'giải cứu' hay sử dụng chiêu trò tiêu cực. Tôi tin rằng chỉ khi khán giả thực sự yêu mến, con số suất chiếu sẽ được thay đổi dựa trên chính nhu cầu của thị trường", nữ diễn viên chia sẻ.

Vợ chồng Đức Thịnh - Thanh Thúy.

Được nhào nặn bởi NSƯT Đức Thịnh, Trùm Sò là sự giao thoa giữa yếu tố dân gian hài hước và nhịp sống đương đại.

Sau 6 năm “ở ẩn” vì khủng hoảng tuổi trung niên, Đức Thịnh thừa nhận nếu không có sự thúc đẩy và bàn tay tháo vát của vợ, anh đã không thể tìm lại cảm hứng làm nghề. Nam đạo diễn - diễn viên đã giảm 15kg và chạy bộ mỗi đêm để hóa thân vào một Trùm Sò “hom hem, bần tiện”.

Ít ai biết, nam đạo diễn nhận vai này vì chứng kiến vợ mình đã phải vất vả thế nào khi thuyết phục các ngôi sao khác. Chính những giọt nước mắt thương vợ đã đưa anh trở lại màn ảnh trong một vai diễn đầy tâm huyết..

Dù doanh thu còn gặp nhiều thách thức trên đường đua khốc liệt, ê-kíp Trùm Sò vẫn đang nỗ lực để chứng minh giá trị của một tác phẩm không chỉ nằm ở những con số, mà còn ở việc nó được lan tỏa rộng rãi và nhận được sự trân trọng từ cộng đồng.