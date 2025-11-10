Động thái của chồng H'Hen Niê sau ồn ào

Tuấn Khôi chia sẻ kỷ niệm làm việc trong show của Đen cách đây 6 năm. Đó cũng là đêm nhạc có sự tham gia của H'Hen Niê.

Khoảng hơn một tuần kể từ khi ồn ào nổ ra, Tuấn Khôi - chồng của Hoa hậu H’Hen Niê - hoạt động trở lại trên mạng xã hội. Mới đây, anh chia sẻ kỷ niệm làm việc trong show diễn của Đen Vâu cách đây 6 năm. H’Hen Niê là khách mời trong show diễn đó.

“Mới đó mà đã 6 năm kể từ khi làm show của Đen tại TP.HCM. Đó là cột mốc quan trọng, vì đó cũng là dự án đầu tiên mình được ê-kíp quản lý tin tưởng giao vai trò chỉ đạo sản xuất hình ảnh. Lúc đó đúng kiểu làm tới đâu học tới đó. Việc gì cũng có lần đầu tiên mà, không làm thì sao biết mà làm những lần sau. Và khách mời đặc biệt ngày đó chính là cô gái của mình”, Tuấn Khôi kể.

Chồng H'Hen Niê chia sẻ hình ảnh bên con gái. Ảnh: FBNV.

Một ngày trước đó, Tuấn Khôi chia sẻ hình ảnh cùng con gái. Ông xã H’Hen Niê viết thêm: "Một tuần đi làm xa, trở về ôm con trong tay. Chỉ là hơi ấm nhỏ bé, nhịp thở khẽ khàng của con, cái quơ tay ê a và cảm giác bình an đến lạ".

Ở dưới bài viết, chồng H'Hen Niê nhận được nhiều lời chia sẻ, động viên, góp ý sau sự việc tranh cãi vừa qua.

Hôm 1/11, Tuấn Khôi gây tranh cãi khi đăng clip lấy sữa trữ trong tủ lạnh của vợ để pha cà phê cho bạn uống. Theo như clip, Tuấn Khôi không chia sẻ với những người bạn việc cốc cà phê được pha như thế nào.

Bài đăng lập tức gây tranh cãi, bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng hành động đùa của ông xã H’Hen Niê là kém duyên.

Sau khi nhận về nhiều ý kiến tiêu cực, Tuấn Khôi và H’Hen Niê đã xóa bài đăng, lên tiếng xin lỗi. Hoa hậu chia sẻ: “Trước hết, Hen thật sự xin lỗi vì những hình ảnh và câu chuyện gần đây của vợ chồng Hen đã khiến mọi người không vui. Hen cũng xin lỗi các anh và gia đình các anh trong video. Hy vọng mọi người có thể chấp nhận lời xin lỗi chân thành này từ Hen và anh Khôi. Hen đã đọc các góp ý của mọi người và suy ngẫm rất nhiều. Hen thật sự rất trân trọng”.