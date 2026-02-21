Dòng người từ miền Tây lỉnh kỉnh đồ đạc về TP.HCM

Chiều 21/2 (mùng 5 Tết), hàng nghìn người dân các tỉnh miền Tây lỉnh kỉnh hành lý, bắt đầu hành trình quay lại TP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Các tuyến quốc lộ cửa ngõ như Quốc lộ 1 qua Cần Thơ, Vĩnh Long dần trở nên đông đúc.

Chiều 21/2, ghi nhận trên Quốc lộ 1, đoạn qua TP Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long, lượng phương tiện bắt đầu tăng nhanh, chủ yếu là xe máy và ôtô cá nhân di chuyển về hướng TP.HCM.

Người dân các tỉnh miền Tây lỉnh kỉnh hành lý trở lại thành phố, chuẩn bị cho những ngày làm việc đầu năm.

Lượng phương tiện tăng dần, song chưa ghi nhận tình trạng ùn tắc.

Tại khu vực nút giao IC3 (TP Cần Thơ), hướng về cầu Cần Thơ, lượng phương tiện mỗi lúc một đông. Dòng người hối hả trở lại thành phố, mang theo những kỳ vọng và dự định cho năm mới.

Anh Lê Minh Phương (ngụ phường Mỹ Xuyên, TP. Cần Thơ) cho biết tranh thủ thời tiết chiều mát, vợ chồng anh xuất phát sớm bằng xe máy để về TP.HCM, tránh tình trạng kẹt xe vào giờ cao điểm. “Dù phương tiện đông nhưng vẫn di chuyển được, chưa bị ùn ứ", anh Phương nói.

Theo anh Phương, dù đến thứ 2 mới đi làm trở lại, vợ chồng anh vẫn lên sớm để có thêm thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị cho những ngày làm việc đầu năm.

Trên những chiếc xe máy, nhiều em nhỏ thiếp đi trong vòng tay cha mẹ sau hành trình dài.

Dọc tuyến đường, nhiều phương tiện dừng nghỉ, mua nước ven đường rồi tiếp tục hành trình.

Trong chiều 21/2, lượng người đi xe máy từ các tỉnh miền Tây qua cầu Cần Thơ hướng về TP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ tiếp tục tăng.

Dự kiến đến tối nay, lưu lượng phương tiện trên Quốc lộ 1 sẽ tiếp tục tăng cao, nhất là vào giờ cao điểm buổi chiều. Người dân được khuyến cáo lựa chọn lộ trình phù hợp, cập nhật thông tin giao thông để di chuyển thuận lợi.