Đồng nghiệp xót xa khi Quí Tùng qua đời ở tuổi 37

Các đồng nghiệp của Quí Tùng tại VTV chia sẻ anh tốt bụng, luôn nhiệt huyết, hết mình với công việc. Nhà quay phim qua đời vào 11/2 do ung thư máu.

Sự ra đi của nhà quay phim Quí Tùng khiến nhiều đồng nghiệp bàng hoàng, xót xa. Trên trang cá nhân, MC Mù Tạt chia sẻ dòng trạng thái dài, nhắc lại hành trình gần một thập kỷ làm việc cùng người đồng nghiệp cô gọi bằng cái tên thân thuộc: “Tùng Con”.

Theo lời nữ MC, cô và Quí Tùng vào đài gần như cùng thời điểm. Trong hơn 10 năm, cả 2 đồng hành trong nhiều chương trình, từ những buổi ghi hình sáng sớm đến đêm muộn với những địa điểm ở xa.

Nhà quay phim Quí Tùng qua đời ở tuổi 37.

Mù Tạt nhớ về Quí Tùng như một người hết mình với công việc, luôn trách nhiệm và tận tâm. Nhiều phân đoạn của cô khi dẫn chương trình được chính đàn anh quay.

“Tùng ngắm khuôn hình cẩn thận, căn cả góc mặt đẹp cho tôi, luôn gật đầu khi tôi xin quay lại thêm một đúp vì chưa ưng ý. Anh nhẫn nại với từng shoot hình dù nhiều khi cường độ công việc khiến Tùng mệt. Ngoài đời, anh em cũng cùng lứa, cách nhau ít tuổi nên trong lúc đi làm cùng hay chém gió, khịa nhau, nói chuyện về thể thao. Anh là một người tính đủ thân thiện, sâu sắc để nhiều người quý. Đấy là những gì tôi nhớ về Tùng”, nữ MC chia sẻ.

Mù Tạt cho biết trong những ngày cuối đời, đồng nghiệp thay phiên nhau dõi theo tình hình sức khỏe của anh, hy vọng phép màu xảy ra. Tuy nhiên, sự ra đi vẫn đến quá đột ngột. “Ai cũng nói: Thương lắm, Tùng ơi!”, cô viết về đồng nghiệp. Cô mong anh ra đi nhẹ nhàng, thanh thản sau những ngày chống chọi bệnh hiểm nghèo.

Chia sẻ về đồng nghiệp, MC Diễm Quỳnh kể Quí Tùng tính tình dễ thương và làm việc hết mình nên ai cũng quý mến. Theo lời kể của nữ MC, nhà quay phim từ bệnh viện về nhà sau vài tháng điều trị vào hôm 10/2.

“Không ai tin được cậu trai trẻ 37 tuổi lại đi nhanh như thế dù cũng biết bệnh nặng. Đêm qua và sáng nay, anh chị em VTV6 đã đến thăm em lần cuối trước khi nhắm mắt. Lần chia tay này sẽ không có ngày gặp lại. Nhưng chắc chắn chúng tôi nhớ những kỷ niệm cùng em, trân trọng những tâm huyết làm nghề và tình cảm chân thành em dành cho mọi người. Chào em nhé. Nẻo đường mới thật vui”, Diễm Quỳnh viết.

Nhà quay phim Việt Anh, đồng nghiệp của Quí Tùng đau buồn chia sẻ: “Ở đấy anh sẽ không còn đau nữa. Cảm ơn và luôn trân quý anh. Em và các anh chị em sẽ luôn nhớ về anh”.

BTV Hoàng Trang xúc động chia sẻ tin nhắn cuối với Quí Tùng: "Ai ở V6 hôm nay cũng nhìn thấy nhau là nhắc em! Thôi, đi chơi phiêu du thảnh thơi nhé! Em đã chiến đấu rất kiên cường rồi!".

Tối 11/2, trao đổi với Tri Thức - Znews, chị Quỳnh Anh, em gái của nhà quay phim Quí Tùng cho biết anh qua đời vào 13h30 cùng ngày, hưởng dương 37 tuổi. Quí Tùng mất tại nhà riêng sau thời gian điều trị ung thư máu. Theo chị Quỳnh Anh, anh Quí Tùng phát hiện bệnh cách đây hơn 3 tháng. Thời gian qua, anh điều trị tích cực, kiên cường chống chọi với bạo bệnh đến giây phút cuối đời.

Lễ tang Quí Tùng được tổ chức sáng 13/2 tại Nhà tang lễ Thanh Nhàn ở Hà Nội. Thi hài của anh được hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn vũ Văn Điển, sau đó an táng ở nghĩa trang Làng Rùa Hạ, xã Thanh Thủy, Thanh Oai, Hà Nội.

Quí Tùng (Tên đầy đủ là Nguyễn Quí Tùng) sinh năm 1989, tại phường Kim Liên, Hà Nội. Anh gắn bó với Đài truyền hình Việt Nam hơn 10 năm. Quí Tùng từng tham gia tác nghiệp ở các chương trình về thể thao, sự kiện quan trọng.