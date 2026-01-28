Mo Su Jin qua đời ở tuổi 27

Lễ tang của Mo Su Jin được tổ chức lúc 10h30 sáng 28/1 tại Namyangju, Gyeonggi. Chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết tham dự.

Mo Su Jin, giọng ca chính của nhóm Acoustic Collabo, qua đời ở tuổi 27, tờ Korea Joongang Daily đưa tin. Công ty quản lý Panic Button, cho biết lễ tang của nữ ca sĩ được tổ chức lúc 10h30 28/1 tại Namyangju, Gyeonggi.

“Chúng tôi cầu nguyện cho linh hồn người quá cố được an nghỉ. Tất cả thủ tục tang lễ được tiến hành một cách lặng lẽ và riêng tư, chỉ có gia đình, người thân, bạn bè tham dự, theo đúng nguyện vọng của gia đình người quá cố”, công ty thông báo.

Nguyên nhân Mo Su Jin qua đời đang được giữ kín. Ảnh: Korea Joongang Daily.

Sinh năm 1999, Mo Su Jin từng là thực tập sinh thần tượng và gia nhập Acoustic Collabo với tư cách giọng ca chính vào năm 2020. Sau đó, cô cùng nhóm nhạc phát hành album thứ 3.

Acoustic Collabo khởi đầu chỉ có một thành viên là Kim Seung Jae. Sau đó, các giọng ca Ahn Da Eun, Kim Kyu Nyeon và Mo Su Jin lần lượt gia nhập.

Nhóm vướng vào vụ tranh chấp pháp lý kéo dài với công ty quản lý cũ vào năm 2022. Tòa án Quận Trung tâm Seoul đã đưa ra phán quyết có lợi cho nhóm vào 2024.

Sau vụ tranh chấp, Acoustic Collabo tiếp tục hoạt động vào 2025, ký hợp đồng độc quyền với Panic Button. Mo Su Jin cũng phát triển sự nghiệp solo bằng cách phát hành đĩa đơn Your Universe vào tháng 6/2025.