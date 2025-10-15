Đông Nam Á có đủ lực dự World Cup 2030 với 64 đội?

World Cup 2026 mở rộng lên 48 đội và chia 8 vé trực tiếp cho châu Á nhưng bóng đá Đông Nam Á thất bại. Trường hợp giải đấu năm 2030 có 64 đội thì sao?

Việt Nam cần nghĩ cách vượt qua Indonesia trước khi mơ World Cup.

Khi vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á hoàn tất 99% chặng đường, chỉ còn hai trận play-off để xác định những đội giành quyền đá tranh vé vớt liên lục địa, bóng đá Đông Nam Á một lần nữa phải nhìn phần còn lại của châu lục từ xa. Không có đại diện nào có vé World Cup, và kết cục ấy thêm một lần gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho tham vọng của khu vực.

Nỗi thất vọng từ vòng loại World Cup 2026

Indonesia, đội bóng được kỳ vọng nhất Đông Nam Á trong hành trình vòng loại, tạo ra một niềm tin lớn sau khi vượt qua vòng 2 và bước vào nhóm 18 đội mạnh nhất châu Á ở giai đoạn 3. Đội bóng được mệnh danh là "Hà Lan 2.0" còn xếp trên Trung Quốc và Bahrain để vào giai đoạn 4

Tuy nhiên, khi chạm trán các đối thủ đến từ Tây Á như Iraq hay Saudi Arabia - nhóm được xem là chỉ xếp sau Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran hay Australia - đội bóng xứ vạn đảo nhanh chóng bộc lộ rõ hạn chế. Thua cả hai trận, Indonesia không chỉ bị loại mà còn là đội có thành tích tệ nhất trong giai đoạn 4 khi là đội duy nhất trong 6 đội không có điểm.

Indonesia thua cả 2 trận ở giai đoạn 4 vòng loại.

Đây là kết quả khiến người hâm mộ không chỉ ở Indonesia mà cả khu vực Đông Nam Á thất vọng. Bởi ngay cả khi "chơi chiêu" tối thượng là "Hà Lan hóa" đội tuyển - ồ ạt nhập tịch cầu thủ - Indonesia cũng chỉ rút ngắn quãng đường chứ đến vạch đích, gặp đối thủ khó chơi là hụt hơi.

Nếu Indonesia khó cạnh tranh nổi thì đó là tin buồn cho bóng đá Việt Nam và Thái Lan. Bởi lẽ bài toán cho Việt Nam và Thái Lan lúc này là làm thế nào để xô đổ Indonesia phiên bản Hà Lan chứ không còn là giấc mơ World Cup nữa.

World Cup 2030 và giấc mơ xa xăm

World Cup 2030 đang được xem là cột mốc lịch sử - giải đấu kỷ niệm 100 năm kể từ ngày ra đời của sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh. Nhiều nguồn tin cho rằng FIFA có thể mở rộng quy mô lên 64 đội để tạo nên một “lễ hội toàn cầu” thực sự. Nếu kịch bản ấy thành hiện thực, châu Á được kỳ vọng có thêm bốn suất dự World Cup, nâng tổng số lên khoảng 12 suất.

Nghe qua, đây dường như là một tia hy vọng cho khu vực Đông Nam Á. Nhưng nhìn lại thực tế, ngay cả khi châu Á có thêm bốn tấm vé, cơ hội cho các đội trong khu vực vẫn không đơn giản.

Thực tế lại chứng minh dù có đội hình “lai Âu” tốn cả tiền để đãi ngộ, Indonesia vẫn không thể cạnh tranh nổi với những nền bóng đá Tây Á vốn dĩ có chiều sâu và kinh nghiệm quốc tế vượt trội.

Các đội như Qatar, Saudi Arabia vừa giành vé, trình độ các đội như Iraq, UAE, Oman cũng không xoàng. Những nước Tây Á khác như Yemen, Syria hay Palestine khi thoát khủng hoảng để xây dựng đội tuyển cũng rất mạnh. Thậm chí, nếu cần thì họ cũng có nguồn cầu thủ nhập tịch dồi dào vì cộng đồng người Ả Rập tại châu Âu rất đông.

FIFA chịu áp lực khi muốn nâng số đội dự World Cup.

Điều đáng tiếc hơn là viễn cảnh World Cup 2030 với 64 đội lại đang gặp nhiều phản đối. Các nước chủ nhà chính - Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco - được cho là không ủng hộ kế hoạch này vì lo ngại quá tải về hạ tầng và tổ chức.

UEFA, CONCACAF cùng nhiều Liên đoàn khác cũng cho rằng việc mở rộng quá nhanh sẽ làm giảm chất lượng chuyên môn. Nếu FIFA rút lại kế hoạch, số đội vẫn giữ nguyên 48, và như vậy, cơ hội cho Đông Nam Á sẽ càng khép lại.