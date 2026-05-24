Đồng Nai chậm đấu giá đất vì góp ý 'chung chung'

Các khu đất tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 (giáp sông Đồng Nai) đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, sẽ được thành phố Đồng Nai đưa ra đấu giá. Ảnh: Công Phong/TTXVN.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai, Trung tâm Phát triển quỹ đất Đồng Nai đã gửi văn bản lấy ý kiến phương án đấu giá đất đến các sở, ngành, địa phương. Tuy nhiên, đến thời hạn kết thúc lấy ý kiến còn một số đơn vị chưa gửi góp ý; các góp ý mang tính chung chung, chưa tập trung vào các nội dung quan trọng.

Điều này khiến việc tổng hợp ý kiến, hoàn thiện phương án đấu giá chậm trễ, không đầy đủ. Khi Trung tâm Phát triển quỹ đất Đồng Nai trình phương án đấu giá đất qua Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai thẩm định sẽ mất thêm thời gian vì Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai phải tiếp tục lấy ý kiến lại đối với phương án đấu giá.

Vừa qua, UBND TP Đồng Nai đã phê duyệt phương án đấu giá nhiều khu đất, dự kiến đưa các khu đất ra đấu giá trong tháng 6/2026. Nhưng đến nay, các khu đất vẫn chưa có giá khởi điểm, dẫn đến việc tổ chức đấu giá bị chậm trễ. Việc cập nhật báo cáo còn gặp nhiều khó khăn do các đơn vị giao nhiệm vụ liên quan đến đấu giá đất cho nhiều người, không có đầu mối tổng hợp chung.

Để đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai chỉ đạo các đơn vị nâng cao trách nhiệm trong góp ý phương án đấu giá, không góp ý chung chung.

Đặc biệt, nội dung góp ý của Bộ Chỉ huy quân sự, Công an, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai là rất quan trọng trong việc xác định dự án có phải lập chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư hay không; những đơn vị này cần quan tâm, góp ý phương án đấu giá đúng thời gian lấy ý kiến.

Các đơn vị cử một nhân sự làm đầu mối theo dõi vấn đề đấu giá đất, hàng tuần có báo cáo gửi Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố để cập nhật, từ đó giúp thành phố kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc trong đấu giá đất.

Quá trình thẩm định phương án đấu giá, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai cần chủ động liên hệ, trao đổi với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai về các nội dung còn vướng mắc để Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố trực tiếp giải trình, tránh tình trạng trả hồ sơ làm chậm thời gian thực hiện.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai sớm tham mưu việc xác định giá khởi điểm đối với các khu đất đã được phê duyệt phương án đấu giá để kịp tổ chức đấu giá trong tháng 7/2026.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai, năm 2026, Đồng Nai có kế hoạch đấu giá hơn 100 khu đất với diện tích trên 4.300 ha; trong đó có nhiều khu đất diện tích lớn, nằm ở vị trí đắc địa (gần sân bay Long Thành, sông Đồng Nai và các trục giao thông chính).

Hiện ngành chức năng Đồng Nai đã đưa 6 khu đất ra đấu giá; trong đó 3 khu đất có nhà đầu tư nộp hồ sơ. Có 17 khu đất đã hoàn thiện phương án đấu giá, đang thực hiện thủ tục để đưa ra đấu giá. Những khu đất còn lại đang xử lý các vấn đề liên quan đến quy hoạch, giải phóng mặt bằng, giao đất.

Đồng Nai sẽ triển khai hàng loạt dự án giao thông lớn kết nối vùng, sân bay Long Thành và Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2026, thành phố xác định đấu giá đất là nhiệm vụ trọng tâm; nguồn thu từ đấu giá đất được sử dụng để phát triển hạ tầng.