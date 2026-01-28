Đồng euro mạnh nhất nửa thập kỷ

Lần đầu kể từ năm 2021, đồng euro vượt mốc 1,2 USD/EUR, hưởng lợi từ sự suy yếu sâu của đồng bạc xanh khi nhà đầu tư lo ngại chính sách khó lường và niềm tin vào kinh tế Mỹ lung lay.

Đồng euro bứt phá lên trên 1,2 USD/EUR, mức cao nhất hơn 3 năm. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch ngày 27/1 (giờ Mỹ), đồng euro có thời điểm leo lên mức 1,2015 USD /EUR, đánh dấu mức cao nhất kể từ năm 2021, trước khi điều chỉnh nhẹ. Đà tăng của đồng tiền chung châu Âu diễn ra song song với sự đi lên của đồng bảng Anh và yen Nhật, phản ánh xu hướng dòng vốn rời khỏi USD để tìm đến các đồng tiền được xem là ổn định hơn, theo Reuters.

Động lực chính thúc đẩy euro bứt phá đến từ sự suy yếu kéo dài của đồng bạc xanh. Chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt - đã lùi về mốc 95,964, sau khi giảm hơn 1% trong phiên trước đó và rơi xuống đáy 4 năm tại 95,566.

Được biết, đà giảm mạnh sau khi ông Trump khẳng định giá trị đồng USD vẫn “rất tuyệt vời” - một tín hiệu mà giới giao dịch hiểu là bật đèn xanh cho các vị thế bán USD.

Giới phân tích nhận định dù tuyên bố của ông Trump không mới, nhưng được đưa ra đúng thời điểm thị trường đang nhạy cảm, khi nhà đầu tư lo ngại về sự thiếu nhất quán trong chính sách thương mại, đối ngoại và kinh tế của Mỹ. Điều này đã làm gia tăng tâm lý bán USD, qua đó tạo lực đẩy mạnh cho euro.

“Đây là một cuộc khủng hoảng niềm tin thực sự đối với đồng USD. Trong khi chính quyền Mỹ tiếp tục duy trì cách tiếp cận khó lường, xu hướng dịch chuyển khỏi đồng bạc xanh có thể còn kéo dài”, ông Kyle Rodda, chuyên gia phân tích cấp cao tại Capital.com, nhận định.

Tính từ đầu năm 2025, USD đã mất hơn 9% giá trị và tiếp tục khởi đầu năm nay trong trạng thái yếu, giảm khoảng 2,3% chỉ riêng trong tháng 1. Ngược lại, đồng euro đang nổi lên như điểm sáng trên thị trường tiền tệ, hưởng lợi từ kỳ vọng chính sách ổn định hơn tại châu Âu và vai trò trú ẩn tương đối trong giai đoạn bất định toàn cầu.

Giới đầu tư hiện dồn sự chú ý vào quyết định chính sách của Fed, với kỳ vọng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất. Thị trường cho rằng giai đoạn “tạm dừng” này có thể kéo dài ít nhất cho đến sau các cuộc họp cuối cùng của Chủ tịch Fed Jerome Powell vào tháng 3 và tháng 4.

Trong khi đó, sự suy yếu của USD cũng giúp đồng yen Nhật hồi phục đáng kể, tiến sát mức cao nhất 3 tháng, giao dịch ở mức 152,60 yen/USD sau khi tăng hơn 1% trong phiên trước. Động lực đến từ đồn đoán Mỹ và Nhật Bản tiến hành “kiểm tra tỷ giá” - bước đi thường được xem là dấu hiệu báo trước cho can thiệp chính thức.

Đồng đôla Australia cũng tăng mạnh lên 0,70225 USD /AUD - mức cao nhất kể từ tháng 2/2023 - nhờ đồng bạc xanh suy yếu trên diện rộng và số liệu cho thấy lạm phát tiêu dùng tăng nhanh hơn trong quý IV, làm dấy lên kỳ vọng Ngân hàng Dự trữ Australia sớm nâng lãi suất.