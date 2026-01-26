Đồng đội cũ ở Al Nassr nói về Ronaldo

Alvaro Gonzalez khẳng định Saudi Pro League tiệm cận các giải hàng đầu châu Âu nhưng riêng Cristiano Ronaldo không thể bảo đảm danh hiệu cho Al Nassr.

Ronaldo là bản hợp đồng mang tính biểu tượng của Al Nassr. Ảnh: Reuters.

Thương vụ Cristiano Ronaldo gia nhập Saudi Pro League năm 2023 được xem là cú hích mang tính biểu tượng cho Al Nassr. Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy con đường đến danh hiệu của đội bóng Riyadh khó khăn hơn nhiều so với kỳ vọng ban đầu.

Chia sẻ với FourFourTwo, cựu hậu vệ Alvaro Gonzalez, người từng sát cánh cùng Ronaldo tại Al Nassr, cho rằng chất lượng giải đấu Saudi Arabia vượt xa định kiến phổ biến. "Tôi xếp Saudi Pro League chỉ đứng sau các giải hàng đầu châu Âu như Anh, Tây Ban Nha, Italy, Đức và Pháp", Gonzalez nói, "Đây là giải đấu đòi hỏi thể lực cao và có nhiều cầu thủ chất lượng".

Theo Gonzalez, sự xuất hiện của Ronaldo không khiến Al Nassr phải thay đổi mạnh về lối chơi. Trước đó, đội bóng quen với một trung phong cổ điển như Vincent Aboubakar. Ronaldo chỉ tiếp quản vai trò ấy với cùng triết lý. Al Nassr từng cạnh tranh chức vô địch tới vòng áp chót, giành vé dự AFC Champions League, nhưng rốt cuộc vẫn về nhì.

Ronaldo vẫn ghi bàn đều đặn, song Al Nassr tiếp tục xếp sau đối thủ với khoảng cách lớn. Theo Gonzalez, đây không phải thất bại cá nhân của Ronaldo, mà phản ánh đúng bản chất cuộc chơi. "Ký hợp đồng với Ronaldo thôi là chưa đủ để đảm bảo danh hiệu", anh nhấn mạnh.

Lý do nằm ở cấu trúc giải đấu. Các CLB Saudi Arabia bị giới hạn số ngoại binh, buộc phải đầu tư nghiêm túc vào cầu thủ bản địa và hệ thống đào tạo. Al Hilal là ví dụ điển hình khi xây dựng nòng cốt từ các tuyển thủ quốc gia Saudi Arabia, qua đó tạo ra lợi thế dài hạn.

Với Gonzalez, việc CR7 liên tục ghi bàn nhưng đội bóng chật vật trong cuộc đua vô địch cho thấy Saudi Pro League không còn là "giải đấu dễ thở". Và theo anh, đó là thước đo rõ ràng nhất cho sự phát triển của giải đấu này.

Hiện Al Nassr đứng thứ 4 ở Saudi Pro League, kém đội đầu bảng Al Hilal 8 điểm dù thi đấu ít hơn 1 trận. Hồi đầu mùa, Ronaldo và đồng đội giành tới 10 trận thắng tuyệt đối, song sa sút phong độ thời gian gần đây.