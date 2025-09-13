Động đất 7,1 độ rung chuyển vùng Viễn đông Nga

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) xác định trận động đất có độ lớn 7,4 độ, với tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 39,5 km.
Trước đó, theo GFZ, tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 10 km dưới lòng đất. Đây được xem là mức độ nông, có khả năng gây rung chấn mạnh trên diện rộng.
Hệ thống Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương cho biết, rung chấn này có thể gây ra nguy cơ sóng thần tại một số khu vực ven biển.
Tại Nhật Bản, nằm về phía tây nam bán đảo Kamchatka, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho hay chưa có cảnh báo sóng thần nào được phát đi, theo NHK.
