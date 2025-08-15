Lại xảy ra động đất ở Kamchatka, Nga

Theo GFZ, độ sâu chấn tiêu của trận động đất là 10 km.

Trước đó, trận động đất với độ lớn 8,8 xảy ra ngoài khơi bán đảo Kamchatka sáng 30/7 đã kích hoạt cảnh báo sóng thần trên toàn vành đai Thái Bình Dương, ảnh hưởng tới nhiều quốc gia từ Nhật Bản đến Mỹ.

Sách chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường

The Climate Book - Thunberg đã viết cuốn sách này với niềm tin mãnh liệt của tuổi trẻ và tính bộc trực của một nhà hoạt động, điều giúp cuốn sách trở nên tươi mới. Thông qua đó, Greta đã chia sẻ nhiều câu chuyện riêng về việc cô nhìn thấy thế giới đã bị xói mòn như thế nào, màu xanh cỏ cây dần bị mai một ra sao và đã bao lâu con người không nhận thức được điều đó.

Cuốn sách được tờ The Guardian đánh giá là một lời kêu gọi mạnh mẽ nhưng chưa có sức nặng về giải pháp cho các vấn đề khí hậu.