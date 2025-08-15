Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lại xảy ra động đất ở Kamchatka, Nga

  • Thứ sáu, 15/8/2025 17:59 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức (GFZ) cho biết một trận động đất có độ lớn 6 độ đã xảy ra ở khu vực gần bờ biển phía Đông bán đảo Kamchatka của Nga ngày 15/8.

Một nhà trẻ bị hư hại sau trận động đất ở Petropavlovsk-Kamchatka, Nga, ngày 30/7/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo GFZ, độ sâu chấn tiêu của trận động đất là 10 km.

Trước đó, trận động đất với độ lớn 8,8 xảy ra ngoài khơi bán đảo Kamchatka sáng 30/7 đã kích hoạt cảnh báo sóng thần trên toàn vành đai Thái Bình Dương, ảnh hưởng tới nhiều quốc gia từ Nhật Bản đến Mỹ.

https://baotintuc.vn/the-gioi/lai-xay-ra-dong-dat-o-kamchatka-nga-20250815174350707.htm

TTXVN

động đất Nga Nhật Bản Mỹ Pháp Đức động đất Kamchatka động đất Nga sóng thần Nga thiên tai Nga cảnh báo sóng thần địa chấn Nga

