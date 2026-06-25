Động đất 6,9 độ richter, rung lắc mạnh Nhật Bản

Một trận động đất mạnh 6,9 độ richter đã với cường độ rung lắc mạnh xảy ra ở miền bắc Nhật Bản, song chưa gây ra cảnh báo sóng thần.

Sáng 25/6 (giờ địa phương), một trận động đất mạnh 6,9 độ richter đã xảy ra ở miền bắc Nhật Bản, với thị trấn Hashikami, tỉnh Aomori ghi nhận cường độ rung lắc ở mức 6 trên thang cường độ địa chấn 7 cấp của Nhật tại - một mức độ rất hiếm gặp, theo tờ Japan Times.

Một rung chấn nhẹ cũng được cảm nhận tại thủ đô Tokyo.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết tâm chấn nằm ngoài khơi tỉnh Iwate ở độ sâu 50 km. Thành phố Hachinohe của tỉnh Aomori ghi nhận cường độ 6 yếu, trong khi một số thành phố ở tỉnh Iwate ghi nhận cường độ 5 mạnh.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, ở mức cường độ 6 mạnh, người dân chỉ có thể bò và không thể đi lại trong lúc động đất xảy ra. Các đồ đạc không được cố định sẽ bị đổ ngã.

Bản đồ cường độ rung lắc của trận động đất xảy ra vào sáng 25/6. Ảnh: Cơ quan Khí tượng Nhật Bản.

Tuyến tàu cao tốc Tohoku Shinkansen đã tạm dừng hoạt động.

Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã thành lập lực lượng đặc nhiệm để ứng phó trận động đất.

Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Takaichi cho biết “không có nguy cơ xảy ra sóng thần” và đề nghị người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng “tiếp tục cảnh giác trước khả năng xuất hiện một trận động đất khác có cường độ tương tự”.

Cho đến nay chưa có báo cáo về thương vong và cũng chưa phát hiện bất thường tại các cơ sở điện hạt nhân trong khu vực, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Minoru Kihara cho biết tại một cuộc họp báo.

Đài Fuji TV đưa tin một số người có thể đã bị mắc kẹt trong thang máy tại Hachinohe sau khi thang máy ngừng hoạt động do động đất.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi đã chỉ thị Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tiến hành các hoạt động trinh sát trên không tại những khu vực bị ảnh hưởng do động đất.

Miền bắc Nhật đã liên tiếp ghi nhận các trận động đất trong vài tháng gần đây.

Vào tháng 5, một trận động đất mạnh 6,3 độ richter, đạt mức cường độ 5 yếu trên thang cường độ địa chấn của Nhật, đã xảy ra tại vùng Tohoku. Trước đó vào tháng 4, một trận động đất mạnh 7,7 độ richter cũng xảy ra tại khu vực này, khiến nhà chức trách phải ban hành khuyến cáo đặc biệt, kêu gọi người dân cảnh giác trước nguy cơ xảy ra một trận động đất mạnh hơn.