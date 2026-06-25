Động đất 7,5 độ rung chuyển Venezuela, loạt tòa nhà sụp đổ

Một trận động đất mạnh đã làm rung chuyển khu vực bắc-trung Venezuela vào chiều thứ Tư, ngày 24/6, làm sụp đổ nhiều tòa nhà tại thủ đô Caracas.

Theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ, trận động đất có cường độ 7,5 richter, tâm chấn nằm cách thủ đô Caracas khoảng 160 km về phía tây, tại độ sâu 13 km.

Trận động đất khiến nhiều tòa nhà sụp đổ. Ảnh: Reuters.

Người dân Venezuela hoảng sợ vì loạt tòa nhà đổ sập do động đất 7,5 độ Theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ, trận động đất có cường độ sơ bộ là 7,5. Nó xảy ra chỉ 40 giây sau một tiền chấn cường độ 7,2 làm rung chuyển khu vực. Người dân hoảng sợ đang sơ tán khỏi các tòa nhà khi tập trung trên đường phố.

Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello phát biểu trên truyền hình quốc gia: "Một số tòa nhà tại Caracas đã đổ sập, nhà cửa hư hại". Ông chưa đưa ra số liệu thương vong cụ thể và cho biết các quy trình ứng phó đang được triển khai để thu thập thông tin.

Các hình ảnh ghi lại cho thấy lực lượng cứu hộ đang tiếp cận đống đổ nát của một tòa nhà sập tại thủ đô khi màn đêm buông xuống.

Sự việc xảy ra khi nhiều người dân Venezuela đang ở nhà để nghỉ lễ quốc gia kỷ niệm chiến thắng quân sự năm 1821, sự kiện đánh dấu nền độc lập của Venezuela khỏi Tây Ban Nha.

Coro Martinez, 56 tuổi, cư dân phía đông Caracas, cho biết: "Tiếng động rất lớn. Đồ đạc trong nhà và các vật dụng trong tủ lạnh đều rơi xuống. Tôi chưa từng trải qua sự việc như thế này".

Người dân Caracas, Venezuela, đổ ra đường tập trung sau trận động đất ngày 24/6/2026. Ảnh: Reuters.

Người dân tại thủ đô - nơi từng hứng chịu trận động đất nghiêm trọng vào năm 1967 - đã đổ xô đi sơ tán. Maria Romero, 80 tuổi, ở phía nam Caracas, cho biết cảnh sát đã hỗ trợ bà thoát ra ngoài. Bà nhận định trận động đất này tồi tệ hơn sự kiện năm 1967.

Trên đường phố, xe cứu hỏa được huy động, nhiều tòa nhà bị hư hại mặt tiền. Một nhân chứng cho biết tường căn hộ xuất hiện vết nứt lớn, kính cửa vỡ vụn. Nhiều khu vực tại Caracas bị mất điện và gián đoạn internet. Một nhân chứng tại Valencia, phía tây Caracas, cũng ghi nhận các bức tường bị nứt toác.

Hệ thống Cảnh báo Sóng thần Mỹ đã ban hành cảnh báo đối với Puerto Rico và Quần đảo Virgin thuộc Mỹ và Anh, đồng thời lưu ý các hòn đảo ngoài khơi Venezuela gồm Aruba, Curacao và Bonaire có nguy cơ chịu sóng nguy hiểm. Cảnh báo đã được dỡ bỏ sau khoảng một giờ.