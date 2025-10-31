Dòng chảy thịnh vượng trong kiến trúc căn hộ Sun Group Đà Nẵng

Theo đại diện dự án, Cora Tower (Đà Nẵng) không chỉ là những khối công trình, mà còn là biểu tượng sống phồn hoa.

Lấy cảm hứng từ "Song lân chầu nhật" - hình tượng giàu ý nghĩa trong văn hóa phương Đông, Cora Tower vươn mình như một biểu tượng của thịnh vượng. Hai tòa tháp mang đến không gian sống hiện đại tràn đầy năng lượng tích cực.

Dấu ấn phương Đông trong thiết kế

Biểu tượng “Song lân chầu nhật” quen thuộc trong mỹ thuật và văn hóa Á Đông được đội ngũ kiến trúc sư dự án Cora Tower thổi hồn vào từng căn hộ.

Theo kiến trúc sư trưởng dự án, nếu “Lân” là linh thú hội tụ linh khí đất trời, biểu trưng cho cát tường, phú quý và thịnh vượng; thì “Nhật” tức mặt trời, tượng trưng cho nguồn sáng, sinh khí và khởi đầu viên mãn. Khi 2 linh vật cùng hướng về Mặt Trời, hình tượng ấy thể hiện sự đón nhận phúc khí, khởi sinh thịnh vượng, xua tan tà khí - điều mà người Á Đông từ lâu xem là lời chúc cho những khởi đầu tốt lành.

Đại diện dự án cho biết sinh khí ấy hội tụ tại Cora Tower - dự án tọa lạc ngay trung tâm Sun NeO City phía nam Đà Nẵng. Cora Tower vươn mình đón trọn mạch nguồn sinh khí thịnh vượng từ vị trí vàng, nơi 3 dòng sông uốn lượn ôm trọn bầu trời, mặt đất, hòa cùng nhịp thở của thiên nhiên đất trời Đà Nẵng.

Hai khối tháp được thiết kế đối xứng, tựa như hai linh thú hướng về tâm, không chỉ tạo nên bố cục vững chãi mà còn biểu đạt sự cân bằng, như hội tụ năng lượng để mở ra không gian sống chan hòa sinh khí, phú quý.

Dự án Cora Tower được thiết kế từ cảm hứng “Song lân chầu nhật”. Ảnh phối cảnh: Sun Property.

Hình tượng “Lân” được khắc họa qua các đường nét kiến trúc cứng cáp trên mặt ngoài mỗi tòa tháp. Những khoảng lùi trên mặt đứng vừa giúp mềm mại hóa khối kiến trúc thẳng đứng, vừa tạo hiệu ứng thị giác hút mắt từ mọi góc nhìn. Điểm nhấn của Cora Tower nằm ở phần đỉnh tháp, với sắc cam rực rỡ và thiết kế nhô ra tinh tế, mô phỏng hình đầu lân.

“Nếu kiến trúc phương Tây đề cao sự hùng vĩ và cá tính, kiến trúc phương Đông coi trọng sự hài hòa giữa trời, đất và con người. Triết lý sâu xa ấy được lột tả bằng ngôn ngữ thiết kế hiện đại, vì thế Cora Tower không chỉ là những khối công trình, mà là biểu tượng sống phồn hoa. Đó là nơi cuộc sống là một trải nghiệm đồng điệu cùng giá trị văn hóa và tinh thần thịnh vượng”, kiến trúc sư trưởng dự án chia sẻ.

Không gian đa năng kiến tạo chuẩn sống mới

Theo đại diện dự án, Cora Tower không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa, mà còn kiến thiết nên không gian sống tiện nghi hiếm có. Ngay từ phần chân tháp, khối đế cao đến 7 m, gấp đôi tiêu chuẩn phổ biến của tòa căn hộ hiện nay. Tỷ lệ vàng này không chỉ mang lại cảm giác thoáng đãng, sang trọng mà còn tăng hiệu quả sử dụng không gian, đặc biệt phù hợp với loại hình kinh doanh dịch vụ và lưu trú cao cấp.

Tầng 2 được quy hoạch như “trái tim tiện ích” của dự án - nơi hội tụ chuỗi dịch vụ cao cấp gồm bể bơi bốn mùa, phòng gym, spa, kid’s club… Tất cả được bố trí khéo léo kết nối trực tiếp với tuyến phố thương mại bên ngoài. Sự giao hòa này tạo nên “hệ sinh thái sống động” vừa sôi nổi, vừa riêng tư - đáp ứng nhu cầu của cư dân lẫn du khách.

Cora Tower mở ra không gian sống thời thượng tại trung tâm Sun NeO City. Ảnh phối cảnh: Sun Property.

Được ví như “đỉnh năng lượng” của Cora Tower, tầng 25 với bộ sưu tập các căn penthouse hướng trọn tầm mắt ra cảnh quan sông nước và đô thị - mang đến trải nghiệm sống chất lượng cho những chủ nhân tinh hoa yêu thích sự riêng biệt và tầm nhìn vô hạn.

Từ tầng 3 đến tầng 24, các căn hộ được thiết kế tối ưu ánh sáng và thông gió tự nhiên, với ban công rộng, cửa kính lớn, bố cục linh hoạt. Công năng căn hộ tùy biến, từ an cư lâu dài, căn hộ nghỉ dưỡng cho thuê đến mô hình lưu trú cao cấp.

Đại diện dự án nhận định đây chính là tinh thần đa năng của kiến trúc hiện đại - nơi mỗi mét vuông đều mang ngôn ngữ giá trị sống, giá trị đầu tư và giá trị hưởng thụ.

Vị trí tâm điểm của hệ sinh thái Sun Group

Nổi bật trên hai mặt tiền chiến lược, Cora Tower không chỉ là biểu tượng kiến trúc mà còn là tài sản đầu tư sinh lời bền vững. Một mặt hướng ra trục Nguyễn Phước Lan, tuyến giao thông huyết mạch dẫn thẳng vào trung tâm Đà Nẵng qua cầu Hòa Xuân. Mặt còn lại giáp đường 29/3 đang mở rộng, sắp kết nối trực tiếp với Bùi Tá Hán, tạo hành lang lưu thông liên hoàn, cửa ngõ ra biển và dẫn về Hội An - Quảng Nam.

Vị trí chiến lược kết nối thuận tiện của dự án. Ảnh phối cảnh: Sun Property.

Vị trí chiến lược này mang đến giá trị đầu tư: Tiếp cận nhanh các tiện ích như sân bay quốc tế Đà Nẵng, biển Mỹ Khê, danh thắng Ngũ Hành Sơn trong 10 phút, đồng thời hưởng lợi từ các trục giao thông kết nối liên vùng, đảm bảo tính thanh khoản cao và tiềm năng tăng giá bền vững trong dài hạn.

Dự án còn thừa hưởng trọn hệ sinh thái tiện ích hiện đại tại tổ hợp khu đô thị Nam Đà Nẵng, nơi cơ sở hạ tầng và tiện ích đang không ngừng được nâng cấp. Nổi bật là đại công viên Hyde Park quy mô 50 ha, quy tụ 6 công viên chủ đề cùng đa dạng trải nghiệm: Từ không gian giải trí - nghệ thuật, tổ hợp sân thể thao liên hoàn, đến bến du thuyền sang trọng mang lại phong cách sống nghỉ dưỡng cao cấp giữa lòng thành phố…

Dự án sở hữu tiềm năng thương mại nhờ vị thế của “thành phố đáng sống”. Ảnh: Ánh Dương.

Ngoài ra, đà tăng trưởng du lịch của thành phố biển cũng hứa hẹn bùng nổ loại hình căn hộ cho thuê nghỉ dưỡng. Theo thống kê 9 tháng đầu năm 2025, du lịch Đà Nẵng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng với hơn 14,4 triệu lượt khách. Trong đó, có 5,8 triệu lượt khách quốc tế, khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu miền Trung. Đà Nẵng không chỉ tăng trưởng du lịch mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế tổng thể, khi thành phố liên tục thu hút dòng vốn đầu tư chiến lược và đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng.

Trong bối cảnh đó, một dự án như Cora Tower sở hữu vị trí phong thủy đắc địa, thiết kế vị nhân sinh và công năng đa dạng, của chủ đầu tư uy tín như Sun Group chính là sản phẩm được giới đầu tư săn tìm.