Tổ hợp căn hộ Sun Group Cầu Giấy - chuẩn sống mới của giới siêu giàu

Sun Feliza Suites - dự án mang tinh thần “quiet luxury” tọa lạc tại trung tâm Cầu Giấy (Hà Nội) - đang thu hút sự quan tâm trong giới bất động sản.

“Quiet luxury” (xa xỉ thầm lặng) là chuẩn sống mới được giới siêu giàu theo đuổi. Xu hướng này dần lan tỏa sang sản phẩm bất động sản (BĐS) hạng sang tại trung tâm đô thị. Khác với vẻ ngoài phô trương, các dự án “quiet luxury” thể hiện đẳng cấp qua chất lượng, trải nghiệm và sự tinh tế trong từng chi tiết.

Khi sự tinh tế lên ngôi

Những chiếc siêu xe đắt đỏ, túi xách đẳng cấp hay trang phục nổi bật logo của hãng có lẽ giờ đây không còn là lựa chọn số một của giới siêu giàu. Món hàng xa xỉ đề cao chất lượng, sự tinh tế và giá trị thực đang thay thế cho sự khoa trương, gây chú ý nhất thời. Họ gọi đó là chuẩn sống “quiet luxury” - sự xa xỉ thầm lặng.

Hiện tại, xu hướng “xa xỉ thầm lặng” cũng đang lan rộng trong giới BĐS. Công ty kinh doanh BĐS Corcoran Pacific Properties ghi nhận các căn hộ kín tiếng, tinh giản, hòa cùng thiên nhiên đang dẫn đầu lựa chọn của giới siêu giàu tại Mỹ và châu Âu. Họ muốn sống giữa trung tâm nhưng vẫn yên tĩnh, có không gian xanh và tiện nghi cá nhân hóa - nơi chất lượng sống được đặt lên trên hết.

Khoảng xanh rộng lớn của Sun Feliza Suites thu hút giới thượng lưu. Ảnh: Sun Property.

Tại Việt Nam, “quiet luxury” trở thành xu hướng chọn nhà được giới tinh hoa tin chọn. Báo cáo Thịnh vượng Knight Frank cho biết Việt Nam hiện là quê hương của 19.500 triệu phú và dự kiến tăng 25% vào năm 2025, xếp thứ 6 tại ASEAN về cả triệu phú lẫn tỷ phú.

Điều này mở ra cơ hội cho chủ đầu tư xây dựng dự án BĐS hạng sang, vị trí trung tâm nhưng vẫn riêng tư, tĩnh tại.

Sun Feliza Suites - tinh giản nhưng đẳng cấp giữa chốn phồn hoa

Trong bối cảnh đất nội đô Hà Nội ngày càng khan hiếm, Sun Feliza Suites là dự án được quan tâm khi tọa lạc tại trung tâm Cầu Giấy, ngay giao điểm vàng của 4 đại lộ sầm uất bậc nhất phía tây là Phạm Hùng, Xuân Thủy, Hồ Tùng Mậu và Phạm Văn Đồng. Đây là vị trí chiến lược kết nối nội đô và liên vùng, giúp việc di chuyển thuận tiện cho cư dân.

Phối cảnh Sun Feliza Suites. Ảnh: Sun Property.

Ẩn sau vẻ ngoài sang trọng của 5 tòa tháp lấy cảm hứng từ “Ngũ phúc” là nội khu tĩnh tại, an yên. Dự án dành gần 12.000 m2 cho Feliz Jardin - vườn hạnh phúc giữa lòng đô thị, nơi cư dân được tận hưởng bầu không khí trong lành, không gian thoáng đãng kết nối cộng đồng và các thế hệ trong gia đình.

Tinh thần sang trọng của dự án còn nằm ở thiết kế và thi công định hướng 6 sao. Gây ấn tượng cho cư dân ngay từ những “bước chân đầu tiên” vào tòa nhà là sảnh đón với trần cao tới 14 m, tương đương 4 tầng căn hộ thông thường. Mỗi tòa tháp đều sở hữu thang máy siêu tốc lên đến 6 m/s.

Cư dân có thể tận hưởng giây phút “chữa lành” tại Garden café. Ảnh: Sun Property.

Những trải nghiệm tiếp theo, cư dân sẽ cảm nhận được sự an yên trong từng họa tiết thiết kế. Giữa những dãy shophouse mặt ngoài sôi động là lối đi riêng tư, tạo bước chuyển tiếp nhịp nhàng giữa phố thị phồn hoa và không gian sống yên bình bên trong Sun Feliza Suites. Tại đây, cảm hứng thiết kế được lấy từ chất liệu truyền thống của làng nghề ven sông Hồng và phảng phất lối kiến trúc cổ của Hà Nội.

Ở đô thị lớn như Singapore hay Tokyo, chuẩn sống “quiet luxury” thể hiện ở các “đô thị resort” - nơi cư dân được hưởng trọn tiện ích đẳng cấp nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư. Sun Group mang tinh thần ấy về Hà Nội với dự án Sun Feliza Suites. Tại đây, mỗi căn hộ như một resort thu nhỏ với mặt kính Double Low-E giúp cách âm, cách nhiệt và điều tiết ánh sáng, hệ lam nhôm như lớp “áo giáp” tinh tế giảm bức xạ nhiệt cho căn hộ. Tất cả được tính toán kỹ lưỡng để tạo nên trạng thái cân bằng giữa sôi động và tĩnh lặng.

Tiếp nối thành công của tòa căn hộ trước đó, Sun Group thức giới thiệu tòa F3 - tòa tháp ra mắt cuối cùng của dự án. Tòa tháp cao 45 tầng, cung cấp 392 căn hộ cao cấp, thừa hưởng trọn vẹn tiện ích và cộng đồng cư dân tinh hoa từ các phân khu đã ra mắt.

Sun Feliza Suites sở hữu nhiều tiện ích vui chơi, giải trí. Ảnh: Sun Property.

Liền kề tòa F3 là bể bơi mái kính gần 1.000 m2, garden café, khu gym và spa tiêu chuẩn quốc tế ẩn mình trong không gian tĩnh lặng, phòng sinh hoạt cộng đồng và VIP lounge riêng tư… đáp ứng mọi nhu cầu từ thư giãn, sức khỏe đến kết nối, mở ra trải nghiệm nghỉ dưỡng giữa lòng thủ đô.

“Không chỉ là xu hướng quốc tế, phong cách sống ‘quiet luxury’ đã và đang lan tỏa tại Việt Nam, hứa hẹn trở thành xu hướng chủ đạo trên thị trường địa ốc cao cấp. Các căn hộ của Sun Group tại Cầu Giấy đều được thị trường ‘hấp thụ’ tốt”, đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ.