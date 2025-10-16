Tổ hợp căn hộ Sun Group hưởng lợi từ việc kích cầu du lịch Quảng Ninh

Từ nay đến cuối năm, Quảng Ninh sẽ tổ chức các sự kiện văn hóa trong chuỗi sự kiện kích cầu vừa công bố, góp phần thu hút du khách và lan tỏa sức nóng tới các dự án bất động sản.

Theo các chuyên gia, Sun Centro Town đang hưởng lợi từ “cú hích kép”: Sự bùng nổ hạ tầng giao thông và chiến dịch kích cầu du lịch. Với việc các tuyến đường ven biển, cao tốc và cảng tàu được đầu tư đồng bộ, kết hợp cùng chuỗi sự kiện lễ hội dày đặc kéo dài đến cuối năm, Bãi Cháy sẽ trở thành “điểm sáng” của khu vực miền Bắc cả về du lịch lẫn đầu tư bất động sản (BĐS).

Chiến dịch kích cầu du lịch cuối năm

Từ tháng 7 đến nay, du khách đến Quảng Ninh có xu hướng lưu trú tại Bãi Cháy lâu hơn để được thưởng thức những màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật vào các ngày thứ 3, thứ 5, và thứ 7 hàng tuần; chương trình nhạc nước Halo Bay Show, chợ đêm VUI-Fest, phố đêm đi bộ... Những sản phẩm du lịch hấp dẫn do các doanh nghiệp lớn đầu tư đã gia tăng sức hút cho du lịch Quảng Ninh.

Du khách đến Bãi Cháy có xu hướng lưu trú lâu hơn để tham gia các sự kiện, lễ hội. Ảnh: Ánh Dương.

Tiếp nối sức hút này, Sở Du lịch cho biết chiến dịch kích cầu “Quảng Ninh - Trải nghiệm di sản, kết nối thế giới” sẽ diễn ra từ nay đến quý I/2026. Cụ thể, Quảng Ninh tập trung vào nhóm khách gia đình, bạn trẻ và du khách tham gia sự kiện thể thao. Đến cuối năm, tỉnh ưu tiên đón dòng khách MICE, khách quốc tế, nhóm khách tổ chức đám cưới - phân khúc có mức chi tiêu cao và nhu cầu trải nghiệm toàn diện. Riêng quý I/2026, ngành du lịch khai thác tối đa khách gia đình, nhóm bạn trẻ đi du lịch lễ hội, khách du lịch tâm linh, chiêm bái kết hợp trải nghiệm dịch vụ nghỉ dưỡng - sinh thái tại Hạ Long, Uông Bí, Vân Đồn.

Tiềm năng kinh tế đêm tại Bãi Cháy đang dần được “đánh thức”. Ảnh: Ánh Dương.

Các sự kiện nổi bật được tổ chức khiến Bãi Cháy trở thành tâm điểm của hàng loạt chương trình lễ hội hấp dẫn, biến khu vực này thành “điểm đến không ngủ”, như: Bắn pháo hoa nghệ thuật vào tối thứ 5 và thứ 7hàng tuần, Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh 2025, đại nhạc hội tháng 10, ngày hội đua thuyền “Vịnh Rồng lướt sóng”, Ngày hội Văn hóa thể thao các dân tộc Quảng Ninh (tháng 11) và chương trình nghệ thuật “Chào năm mới 2026” vào tháng 12…

Với sự xuất hiện của đại đô thị Sun Elite City, Bãi Cháy không còn mùa du lịch thấp điểm. Ảnh: Sun Property.

Không chỉ tạo bầu không khí sôi động, chiến dịch này giúp gia tăng đáng kể lượng khách du lịch đến Quảng Ninh trong mùa thu - đông, thời điểm vốn được xem là “mùa trầm” của du lịch miền Bắc. Đồng thời khai thác tối đa hệ thống hạ tầng du lịch hoàn thiện bậc nhất cả nước tại Bãi Cháy, tiêu biểu là quần thể đô thị nghỉ dưỡng Sun Elite City quy mô lên đến 324 ha.

Bãi Cháy thu hút đầu tư bất động sản du lịch

Ngay sau khi Quảng Ninh công bố chiến dịch kích cầu du lịch quy mô lớn, bức tranh du lịch của vùng di sản Hạ Long lại một lần nữa “nóng” lên, đồng thời lan tỏa tín hiệu tích cực đến thị trường BĐS du lịch. Giới chuyên gia nhận định sự kiện kích cầu quy mô lớn này sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho phân khúc BĐS du lịch, lưu trú và dịch vụ tại Quảng Ninh. Theo đó, khu vực Bãi Cháy - nơi quy tụ các dự án lớn, hạ tầng hoàn thiện và tiện ích đồng bộ - đang trở thành tâm điểm của dòng vốn đầu tư.

Trong số đó, tổ hợp căn hộ Sun Centro Town nổi lên như một biểu tượng mới của dòng sản phẩm căn hộ nghỉ dưỡng cận biển, đón trọn “sóng” du lịch đang dâng cao lẫn hiệu ứng từ chiến dịch quảng bá du lịch quy mô quốc gia.

Căn hộ Sun Centro Town nhận được sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư lưu trú. Ảnh: Sun Property.

Nằm tại “trái tim” quần thể Sun Elite City - đại đô thị nghỉ dưỡng được Sun Group kiến tạo bên vịnh di sản, Sun Centro Town hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành “tâm điểm vàng” trong bức tranh đầu tư Quảng Ninh. Dù căn hộ view nội khu hay view biển đều hưởng trọn bầu không khí trong lành của vùng vịnh xanh và hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp khu vực Bãi Cháy.

Điểm nhấn của Sun Centro Town còn nằm ở hệ tiện ích nội khu “chữa lành” ngay dưới chân nhà: Phòng gym, spa, bể bơi, khu vui chơi, lounge, cà phê, cùng loạt tiện ích cộng đồng. Nhờ đó, cư dân có thể tận hưởng phong cách sống resort, trong khi du khách lưu trú ngắn ngày sẽ có đủ trải nghiệm để ở lại lâu hơn.

“Trong khi Quảng Ninh đón hàng chục triệu lượt khách du lịch mỗi năm, nguồn cung căn hộ đạt chuẩn lưu trú tại trung tâm Bãi Cháy vẫn còn rất hạn chế. Sở hữu căn hộ tại Sun Centro Town, nhà đầu tư vừa có thể an cư, nghỉ dưỡng, vừa khai thác cho thuê bền vững”, đại diện Sun Property nhận định.

Một trong nhiều tiện ích vui chơi, giải trí hấp dẫn thu hút du khách đến với Bãi Cháy. Ảnh: Ánh Dương.

Mô hình BĐS tích hợp du lịch - đô thị - nghỉ dưỡng như Sun Elite City và Sun Centro Town là xu hướng phát triển tất yếu, tương tự các điểm đến hàng đầu châu Á như Singapore hay Phuket (Thái Lan), nơi cư dân có thể vừa sinh sống, vừa kinh doanh, vừa hưởng thụ trọn vẹn tiện ích du lịch.