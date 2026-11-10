Đón ngày 24/11 cùng trợ lý AI TV hiểu tiếng Việt, hiểu người Việt

Sự thấu hiểu ngôn ngữ mẹ đẻ giúp Samsung AI TV không chỉ nhận lệnh, mà còn hiểu ngữ cảnh, văn hóa, giúp người dùng khám phá tri thức và thêm tự hào về lịch sử dân tộc.

Samsung là một trong những thương hiệu tích cực trong việc bản địa hóa hệ sinh thái AI và xem đây là chìa khóa giúp người dùng kết nối sâu hơn với truyền thống, lịch sử dân tộc.

Trợ lý AI TV hiểu tiếng Việt, hiểu người Việt

Sau những hoạt động gây tiếng vang như cuộc thi sáng tạo nội dung “Galaxy AI hiểu tiếng Việt, tôn vinh du lịch Việt”; trải nghiệm một đêm hóa sĩ tử tại Văn miếu Quốc Tử Giám… Samsung tiếp tục giới thiệu Trợ lý AI TV hiểu tiếng Việt trên các dòng Samsung AI TV tương thích - từ dòng Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED, Crystal UHD và cả The Frame.

Trợ lý AI TV hiểu tiếng Việt phản ánh nỗ lực mang đến trải nghiệm AI có yếu tố bản địa của Samsung. Hình minh họa được tạo bởi AI.

Sự xuất hiện của Trợ lý AI TV hiểu tiếng Việt đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của công nghệ AI trong đời sống. Không còn giới hạn trong công việc hay liên lạc, AI đã bước chân vào phòng khách, hỗ trợ đắc lực cho việc giải trí, học tập, cung cấp mẹo vặt đời sống và gắn kết cả gia đình ngay trên màn hình lớn.

Từ bàn tay và trí tuệ Việt, trợ lý AI TV hiểu tiếng Việt - hiểu người Việt sẽ bước vào không gian sống của hàng triệu gia đình. Hình minh họa được tạo bởi AI.

Đây là dấu mốc mở ra trải nghiệm tương tác gần gũi, tiện lợi cho người dùng Việt, đồng thời giúp người dùng trong nước có thêm cách hay để khám phá văn hóa dân tộc ngay trên màn hình lớn.

Cùng Samsung AI TV tôn vinh văn hóa Việt

Trong Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, trợ lý AI TV hiểu tiếng Việt là cách để gia đình có thể vừa giải trí, vừa khám phá các giá trị truyền thống dân tộc. Chỉ bằng thao tác nhấn giữ phím Home trên điều khiển, người dùng có thể đặt câu hỏi cho trợ lý AI TV về những thông tin xuất hiện trên màn hình, hoặc bất cứ thông tin nào khác về nhiều lĩnh vực khác nhau. Từ phong tục thờ cúng tổ tiên; ý nghĩa của bánh chưng, bánh dầy; truyền thống bày mâm ngũ quả ngày Tết… đều có thể được trợ lý AI TV giải đáp nhanh chóng.

Trợ lý AI TV hiểu tiếng Việt là “cầu nối” gắn kết các thế hệ gia đình trong không gian sinh hoạt chung. Hình minh họa được tạo bởi AI.

Ngoài ra, thông qua Trợ lý AI TV trên các mẫu tương thích, người dùng có thể đặt câu hỏi bằng tiếng Việt để tìm kiếm thông tin, học hỏi kiến thức và khám phá chủ đề mới ngay trên màn hình lớn, bên cạnh tận hưởng trải nghiệm giải trí phù hợp với sở thích cá nhân. Người dùng có thể học tiếng Anh và nhiều ngoại ngữ khác, khám phá kiến thức khoa học đến mở rộng hiểu biết về văn hóa và thế giới xung quanh.

Bên cạnh đó, Trợ lý AI TV còn hỗ trợ tìm hiểu công thức nấu ăn, khám phá địa điểm du lịch, cập nhật thông tin thể thao và phim ảnh. Đặc biệt, với khả năng hỗ trợ khám phá nội dung giải trí, Trợ lý AI TV giúp người dùng tìm hiểu thêm về chương trình đang xem và khám phá nội dung liên quan, góp phần mang đến trải nghiệm xem TV trực quan và phong phú hơn.

Nuôi dưỡng tình yêu văn hóa Việt trong không gian sống

Trợ lý AI TV với khả năng hiểu tiếng Việt, hiểu người Việt hứa hẹn trở thành công cụ để thế hệ trẻ tương lai khám phá giá trị tốt đẹp của dân tộc. Trong không gian phòng khách, cha mẹ có thể vừa cùng con giải trí, vừa tìm hiểu thông tin thú vị về quê hương, đất nước. Đây là cách tuyệt vời để nuôi dưỡng tình yêu của các thế hệ với mái ấm gia đình nói chung và Tổ quốc nói riêng.

Samsung AI TV hiểu tiếng Việt - hiểu người Việt tiếp nối hành trình tôn vinh giá trị Việt mà Samsung theo đuổi suốt nhiều năm. Hình minh họa được tạo bởi AI.

Ngoài việc cung cấp thông tin và giải đáp thắc mắc, Trợ lý AI TV hiểu tiếng Việt còn nâng tầm trải nghiệm giải trí thông qua khả năng nâng cấp hình ảnh, âm thanh chuẩn 4K; tối ưu hóa nội dung với chế độ Bóng đá AI (AI Soccer Mode) và Tách âm thanh theo yêu cầu bằng AI (AI Sound Controller)…

Trợ lý AI TV hiểu tiếng Việt là minh chứng cho tinh thần tiên phong AI cá nhân hóa trên thiết bị nghe nhìn, đồng thời thể hiện sự trân trọng mà Samsung - thương hiệu TV số 1 thế giới 20 năm liên tiếp (theo số liệu của Omdia vào tháng 2/2026) - dành cho thị trường, người dùng Việt.