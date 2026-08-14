Trợ lý AI trên Samsung AI TV hỗ trợ người dùng luyện ngoại ngữ

Thông qua việc trò chuyện cùng trợ lý Vision AI Companion (VAC) trên Samsung AI TV về nội dung liên quan ngoại ngữ, người dùng có thể phát triển 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết.

Được tích hợp đồng thời nhiều mô hình trí tuệ nhân tạo như Bixby và Gemini, trợ lý đa nhiệm Vision AI Companion (VAC) trên Samsung AI TV có khả năng cung cấp thông minh, giải đáp thắc mắc của người dùng thông qua giọng nói. Khả năng này biến trợ lý VAC thành trợ thủ đắc lực cho người dùng trong việc nâng cao khả năng ngoại ngữ.

Học ngoại ngữ trong lúc giải trí

Người dùng có thể đặt câu hỏi cho VAC về ý nghĩa và cách dùng của một từ, cụm từ hoặc cấu trúc câu mà nhân vật trên phim sử dụng. Khi nhấn giữ phím Home trên điều khiển, màn hình chương trình TV sẽ tạm thời đóng băng và bạn có thể dùng giọng nói để hỏi trợ lý VAC về tình huống đang diễn ra trên màn hình. Không chỉ đưa ra câu trả lời, trợ lý đa nhiệm này còn cung cấp thêm video liên quan để minh hoạ và mở rộng trải nghiệm tìm kiếm thông tin.

Học ngoại ngữ trực quan trên Samsung AI TV dưới sự trợ giúp của Vision AI Companion.

Thông qua việc ra lệnh bằng tiếng Anh và nghe câu trả lời từ VAC, người dùng cũng có thể phát triển đồng thời 2 kỹ năng phát âm và nghe. Với người đang hướng đến luyện thi chứng chỉ ngoại ngữ, trợ lý VAC cũng có thể tóm tắt thông tin chính của video hướng dẫn kỹ năng làm bài, giúp nắm bắt nhanh chóng mẹo tối ưu điểm thi.

Khi xem video bằng tiếng nước ngoài về nhiều chủ đề như khoa học, kinh tế, giáo dục, môi trường, trợ lý VAC trên Samsung AI TV có thể giúp người dùng tóm tắt thông tin chính, tra nghĩa từ vựng nhanh hoặc xác nhận lại nội dung bạn nghe được trong video đã chính xác hay chưa.

Trợ lý VAC không chỉ hướng dẫn học tập mà còn cung cấp thông tin về nhiều vấn đề cuộc sống.

Trợ lý VAC đã có mặt trên toàn bộ dải sản phẩm Samsung AI TV mới, bao gồm Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED đến Crystal UHD. Điều này cho phép đa số người dùng có thể tiếp cận công cụ AI này mà không gặp rào cản về giá hay sản phẩm TV.

Thăng hạng toàn diện âm sắc

Bên cạnh trợ lý đa nhiệm VAC, Samsung AI TV còn được trang bị tính năng AI hỗ trợ đắc lực cho việc giải trí và học tập. Trong đó phải kể đến chế độ tách âm thanh theo yêu cầu bằng AI (AI Sound Controller) - công cụ hỗ trợ hiệu quả cho người muốn rèn luyện kỹ năng nghe nói ngoại ngữ. Chế độ này sử dụng AI phân tích và tách riêng tiếng nói, tiếng ồn môi trường hay âm nhạc, cho phép người dùng tùy chỉnh theo sở thích.

Chẳng hạn, nếu muốn tập trung nghe thông tin người nước ngoài đang nói, bạn có thể giảm tiếng ồn trong nền để nắm bắt nội dung dễ hơn. Người dùng cũng có thể tắt tiếng hát trong video nhạc nước ngoài, chỉ để lại nhạc nền và hát karaoke trên đó. Đây là mẹo hay để vừa giải trí, vừa rèn kỹ năng phát âm cũng như vốn từ.

Với tín đồ thể thao, Samsung AI TV được trang bị chế độ bóng đá AI (AI Soccer Mode). Chế độ mới này có khả năng nhận diện chuyển động trận đấu theo thời gian thực để tự động điều chỉnh độ mượt của các pha bóng tốc độ cao, tăng chiều sâu hình ảnh sân cỏ và làm nổi bật âm thanh cổ vũ từ khán đài. Tất cả mang đến cảm giác như đang theo dõi trực tiếp tại sân vận động.

Tính năng AI trên Samsung AI TV góp phần thăng hạng toàn diện trải nghiệm giải trí.

Trong lúc học tập hoặc giải trí, người dùng cũng không cần lo lắng gánh nặng việc nhà làm ảnh hưởng đến sự tập trung. Ứng dụng SmartThings cho phép kết nối TV với mọi thiết bị điện tử gia dụng trong nhà, giúp người dùng dễ dàng bật tắt đèn, khởi động robot hút bụi, điều khiển điều hoà, máy giặt sấy ngay trên màn hình lớn của TV. SmartThings là nền tảng kết nối nhà thông minh riêng biệt của Samsung, sở hữu ưu điểm bảo mật và tiết kiệm năng lượng với chế độ AI Energy.

Là nhà sản xuất tiên phong đẩy mạnh ứng dụng AI trong hệ sinh thái thiết bị thông minh, Samsung không chỉ tạo ra thay đổi mạnh mẽ đến chất lượng sống, mà còn đồng hành người dùng trong trải nghiệm thú vị như học tập, phát triển bản thân. Trợ lý đa nhiệm VAC trên Samsung AI TV chính là công cụ để người dùng khám phá thế giới, chinh phục mục tiêu học tập ngay trong những phút giây giải trí tại phòng khách.