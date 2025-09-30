Đội tuyển bị xử thua 0-3 ở vòng loại World Cup vì sai sót khó tin

Hy vọng giành vé dự World Cup 2026 của đội tuyển Nam Phi bị ảnh hưởng lớn sau khi FIFA đưa ra án phạt nghiêm khắc liên quan đến việc sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu.

Nam Phi bị xử thua vì sử dụng cầu thủ đã bị treo giò.

Trong trận thắng 2-0 trước Lesotho ở vòng loại khu vực châu Phi hồi tháng 3, tiền vệ Teboho Mokoena, 28 tuổi, vẫn được tung vào sân dù trước đó anh đã nhận đủ hai thẻ vàng và theo luật phải chịu án treo giò.

Sai sót này đã bị Ủy ban kỷ luật của FIFA phát hiện và đưa ra phán quyết: Nam Phi vi phạm quy định, kết quả trận đấu bị xử thua 0-3. Đồng thời, Liên đoàn bóng đá Nam Phi (SAFA) phải nộp phạt 10.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 12.500 USD ), còn Mokoena chỉ nhận cảnh cáo.

Án phạt này khiến cục diện bảng C vòng loại khu vực châu Phi thay đổi hoàn toàn. Trước đó, Nam Phi dẫn đầu với lợi thế 3 điểm. Nhưng sau quyết định của FIFA, họ tụt xuống vị trí thứ hai, nhường ngôi đầu cho Benin do thua kém về hiệu số bàn thắng bại.

Đáng chú ý, chỉ đội đứng đầu bảng mới chắc chắn giành quyền tham dự World Cup 2026 tại Bắc và Trung Mỹ.

Tình thế này mở ra cơ hội mới cho Nigeria và Rwanda, khi cả hai hiện chỉ kém nhóm dẫn đầu 3 điểm. Cuộc đua giành vé trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi Benin sẽ lần lượt gặp Rwanda và Nigeria ở hai trận cuối (từ 10 đến 14/10). Trong khi đó, Nam Phi phải đối đầu với Zimbabwe trên sân khách trước khi trở về tiếp Rwanda trong lượt đấu quyết định.

SAFA hiện có 10 ngày để kháng cáo quyết định của FIFA, song khả năng thay đổi kết quả không được đánh giá cao. Rõ ràng, sai sót liên quan đến Mokoena đã khiến Nam Phi rơi vào thế bất lợi, đe dọa nghiêm trọng đến hành trình hướng tới kỳ World Cup đầu tiên sau 14 năm vắng bóng.

Nam Phi tụt xuống thứ 2.