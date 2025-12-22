Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đối tượng truy nã bị bắt khi đang dùng ma túy với bạn

  • Thứ hai, 22/12/2025 11:45 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp, Công an xã Mỹ Đức Tây bắt quả tang 3 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có đối tượng đang bị truy nã.

Qua nguồn tin tố giác tội phạm, rạng sáng 21/12, Tổ công tác của Công an xã Mỹ Đức Tây (tỉnh Đồng Tháp) kiểm tra một nhà kho trên địa bàn và bắt quả tang 3 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 1 bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy, 1 gói nylon chứa ma túy cùng một số đồ vật khác có liên quan.

Doi tuong truy na anh 1

Đối tượng Nguyễn Vũ Hùng tại cơ quan công an. Ảnh: Trọng Tín.

Các đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Quốc Duy (SN 1989); Nguyễn Thanh An (SN 2002, cùng ngụ xã Mỹ Đức Tây); Nguyễn Vũ Hùng (SN 1988, ngụ tỉnh Đồng Nai).

Qua xác minh, điều tra, Công an xã Mỹ Đức Tây xác định Nguyễn Vũ Hùng là đối tượng đang bị truy nã về tội "Cưỡng đoạt tài sản" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Hùng bỏ trốn từ tháng 8/2018, sau đó bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định truy nã từ tháng 9/2019.

Công an xã Mỹ Đức Tây thu giữ tang vật, lập hồ sơ để tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Trước đó, tối 20/12, Công an phường Mỹ Phong (tỉnh Đồng Tháp) tiến hành dừng xe kiểm tra xe máy không gương chiếu hậu đang lưu thông trên Quốc lộ 50. Qua kiểm tra trong cốp xe có 1 khẩu súng cùng 4 viên đạn. Tại cơ quan Công an, nam thanh niên khai tên Nguyễn Tấn Phát (SN 2004, trú phường Mỹ Phong, Đồng Tháp). Phát khai nhận đã đặt mua khẩu súng và đạn trên mạng xã hội với giá 6 triệu đồng.

Chúc Trí - Trọng Tín/Tiền Phong

