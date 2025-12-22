Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan được giảm hơn 2 năm tù

Tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, tuyên phạt 11 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan. So với bản án sơ thẩm, cựu Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc được giảm 2 năm 6 tháng tù.

Sáng 22/12, Hội đồng xét xử (HĐXX) phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội đã tuyên chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với nhiều bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và các địa phương liên quan, trên cơ sở ghi nhận thái độ thành khẩn, ăn năn hối cải cùng nhiều tình tiết giảm nhẹ mới được xuất trình tại phiên tòa.

HĐXX cấp phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan 11 năm 6 tháng tù về tội "Nhận hối lộ". Cùng tội danh, bị cáo Lê Duy Thành bị xử phạt 8 năm 6 tháng tù; bị cáo Phạm Hoàng Anh lĩnh án 6 năm tù.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan trả lời HĐXX.

Hội đồng xét xử (HĐXX) ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo. Trong đó, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan được ghi nhận xuất trình thêm một số tình tiết giảm nhẹ mới, xuất trình thêm được một số bằng khen.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan hiện mắc nhiều bệnh và hoàn cảnh gia đình bố mẹ tuổi cao sức yếu, chồng đang bị bệnh... Do đó, HĐXX cho rằng có căn cứ chấp nhận kháng cáo giảm một phần hình phạt mà tòa sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo Lan.

Bị cáo Lê Duy Thành được đánh giá đã thể hiện sự ăn năn, hối cải. Ngoài khoản tiền thu lợi bất chính, bị cáo Thành đã nộp, quá trình xét xử phúc thẩm gia đình bị cáo xin nộp thêm 200 triệu đồng. Bị cáo Thành cũng được ghi nhận tích cực trong công tác thiện nguyện, chăm sóc trẻ mồ côi.

Ngoài ra, một số cựu lãnh đạo tỉnh được ghi nhận là người tuổi cao, sức khỏe yếu, thường xuyên điều trị tại bệnh viện, xét thấy hành vi của họ không còn gây nguy hiểm cho xã hội, nên có thể cho hưởng án treo nhằm thể hiện sự nhân đạo của chính sách pháp luật hình sự.

Bị cáo Phạm Văn Vọng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc), Phùng Quang Hùng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc) được chuyển từ 3 năm tù giam thành 3 năm tù cho hưởng án treo, do tuổi già, sức khỏe yếu và có nhiều tình tiết giảm nhẹ khác.

Trong vụ án có 3 người không kháng cáo song vẫn được nhiều người gửi đơn xin giảm nhẹ hình phạt là bị cáo Lê Viết Chữ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi), Đặng Văn Minh (cựu Chủ tịch Quảng Ngãi) và Hoàng Văn Nhiệm (cựu Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc). Tòa phúc thẩm quyết định giảm cho bị cáo Lê Viết Chữ từ 7 năm xuống 5 năm tù, ông Minh còn 6 năm và ông Nhiệm còn 4 năm tù.