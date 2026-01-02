Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đối tượng trộm nhiều máy tính ở ký túc xá TP.HCM sa lưới

  • Thứ sáu, 2/1/2026 12:58 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý tài sản tại ký túc xá, Đ. đã đột nhập và trộm 5 máy tính xách tay của sinh viên. Tuy nhiên, khi Đ. chưa kịp mang đi tiêu thụ thì bị công an bắt giữ.

Ngày 1/1, Công an phường Tân Mỹ, TP.HCM thông tin về vụ việc trên. Theo đó, ngày 26/12/2025, Công an phường Tân Mỹ tiếp nhận tin báo tố giác của Ban Quản lý Ký túc xá Trường Cao đẳng CTIM về việc 5 sinh viên bị mất trộm 5 máy tính xách tay, tổng trị giá khoảng 69 triệu đồng.

trom may tinh anh 1

Đ. cùng tang vật tại cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Tân Mỹ đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành khám nghiệm hiện trường, rà soát đối tượng nghi vấn và tổ chức truy xét nóng.

Chỉ trong thời gian chưa đầy 6 giờ, lực lượng Công an đã xác định và mời đối tượng T.P.Đ (sinh năm 1996) về trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh, cơ quan Công an xác định đối tượng có hiểu biết về khu vực, lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý tài sản tại ký túc xá để thực hiện hành vi trộm cắp. Tại cơ quan điều tra, T.P.Đ đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

trom may tinh anh 2

Công an tra trả máy tính cho sinh viên bị mất trộm.

Với tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công tác phòng, chống tội phạm, Công an phường Tân Mỹ đã thu hồi đầy đủ 5 máy tính xách tay và kịp thời trao trả cho các sinh viên bị hại, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Hiện Công an phường Tân Mỹ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời khuyến cáo người dân, sinh viên nâng cao ý thức bảo vệ tài sản cá nhân, khóa cửa phòng cẩn thận, không để tài sản có giá trị tại nơi dễ bị kẻ gian lợi dụng; khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, kịp thời thông báo cho lực lượng Công an để được tiếp nhận, xử lý.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Trách nhiệm hình sự, hình phạt và các biện pháp hình sự khác" giới thiệu nội dung lý luận về trách nhiệm hình sự cũng như quy định cụ thể về các biện pháp hình sự trong BLHS của Việt Nam. Một trong 2 nội dung của pháp luật hình sự cũng như BLHS là nội dung quy định về các biện pháp hình sự, gồm hình phạt và các biện pháp hình sự khác bên cạnh nội dung quy định về tội phạm.

https://tienphong.vn/doi-tuong-trom-nhieu-may-tinh-o-ky-tuc-xa-tphcm-sa-luoi-post1809723.tpo

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

trộm máy tính TP.HCM ký túc xá CTIM sinh viên

    Thu giu hang tram mieng vang va nhieu 'so do' cua ong chu Hoang Dan hinh anh

    Thu giữ hàng trăm miếng vàng và nhiều 'sổ đỏ' của ông chủ Hoàng Dân

    3 giờ trước 11:32 2/1/2026

    0

    Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa ra Kết luận điều tra và đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ án “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân và các đơn vị, địa phương liên quan.

