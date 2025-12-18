Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Bắt cặp tình nhân gây ra hàng loạt vụ trộm sau nhiều năm lẩn trốn

  • Thứ năm, 18/12/2025 10:10 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cặp tình nhân gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản tại tỉnh Đắk Lắk đã bị Công an tỉnh này bắt giữ sau nhiều năm lẩn trốn ở nước ngoài.

Ngày 18/12, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị bắt giữ cặp tình nhân gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn, sau thời gian dài lẩn trốn tại nhiều tỉnh, thành trong nước và sang Campuchia.

2 đối tượng bị bắt gồm: Lê Quốc Thái (32 tuổi) và Nguyễn Thị Phương Liên (32 tuổi, cùng trú TP.HCM). Trước đó, đồng phạm Nguyễn Minh Huy (28 tuổi, trú xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) đã bị bắt, riêng Thái và Liên bỏ trốn.

Bat cap tinh nhan, gay ra, hang loat vu trom anh 1

Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ đối tượng Liên sau nhiều năm lẩn trốn.

Theo điều tra, Huy và Thái quen biết nhau trong thời gian cùng chấp hành án tại Trại giam Mỹ Phước (Tiền Giang cũ). Khoảng tháng 6/2022, sau khi ra tù, 2 đối tượng gặp lại nhau tại TP.HCM, rồi rủ nhau lên tỉnh Đắk Lắk thuê nhà nghỉ, chuẩn bị kìm cộng lực và dụng cụ phá khóa để đi trộm cắp.

Ban đêm, 2 đối tượng này chạy xe máy dò tìm các nhà dân khóa cửa, không có người trông coi để cắt khóa, lấy tài sản. Đến tháng 10/2022, Liên lên Đắk Lắk và cùng tham gia trộm cắp. Từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 11/2022, nhóm này đã gây ra 8 vụ trộm, tổng giá trị tài sản hơn 240 triệu đồng.

Sau khi Huy bị bắt, Thái và Liên tiếp tục lẩn trốn qua nhiều địa phương và sang Campuchia. Mới đây, khi xác định 2 đối tượng vừa trở về nước và đang ẩn náu tại tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Đắk Lắk đã cử tổ công tác tổ chức truy bắt thành công.

Sách về Pháp luật

Cuốn "Thủ tục đăng ký và cấp một số giấy tờ cá nhân" gồm 10 chương với nội dung về thủ tục đăng ký khai sinh; kết hôn; giám hộ; đăng ký nhận cha, mẹ, con; đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch; đăng ký và quản lý hộ tịch tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài; về căn cước công dân; đăng ký thường trú, tạm trú và thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

https://tienphong.vn/bat-cap-tinh-nhan-gay-ra-hang-loat-vu-trom-sau-nhieu-nam-lan-tron-tai-campuchia-post1805467.tpo

Hồ Nam/Tiền Phong

Bắt cặp tình nhân gây ra hàng loạt vụ trộm Đắk Lắk Bắt cặp tình nhân gây ra hàng loạt vụ trộm

    Đọc tiếp

    Vu an 39 Ben Van Don: Chong cuu Pho chu tich TP.HCM duoc hua cho gi? hinh anh

    Vụ án 39 Bến Vân Đồn: Chồng cựu Phó chủ tịch TP.HCM được hứa cho gì?

    2 giờ trước 09:02 18/12/2025

    0

    Theo hồ sơ vụ án, để thâu tóm khu "đất vàng" 39-39B Bến Vân Đồn (quận 4 cũ, TP.HCM), bị can Đặng Phước Dừa tìm cách tác động đến lãnh đạo chủ chốt của TP.HCM và hứa cho chồng Phó chủ tịch TP.HCM 1/3 cổ phần tại dự án nhà máy gạch Myanmar, tương đương 1 triệu USD.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý