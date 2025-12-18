2 đối tượng mang mã tấu xông vào quán nhậu chém 3 người

Xảy ra mâu thuẫn với bàn bên cạnh, Hòa và Thuận về cầm dao, mã tấu, bình xịt cay quay lại xông vào khu vực quầy của quán nhậu rồi đâm, chém liên tiếp khiến 1 người chết, 2 người bị thương nặng.

Ngày 17/12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an phường Diên Hồng, cùng các đơn vị nghiệp vụ bắt được Phạm Văn Thuận (SN 1995) và Phan Văn Hòa (SN 2001, cũng trú xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) để điều tra về việc dùng dao, mã tấu xông vào quán nhậu trên đường Hùng Vương (phường Diên Hồng) chém khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Một trong số 2 đối tượng mang mã tấu quay lại chém người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h cùng ngày, 2 nhóm thanh niên nhậu gần bàn tại một quán ở khu vực ngã tư đường Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ đã xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Hòa và Thuận rời đi rồi mang theo dao, mã tấu, bình xịt hơi cay trở lại quán.

2 đối tượng xông vào khu vực quầy của quán nhậu rồi đâm, chém liên tiếp vào nhiều người tại đây, trong đó có nhân viên của quán nhậu.

Hoà (bên trái) và Thuận. Ảnh: Công an phường Diên Hồng.

Theo đó, anh M.V.H.N. (SN 2007, trú phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) tử vong với vết đâm thấu phổi; 2 nạn nhân khác bị đa chấn thương đang được cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Gia Lai và Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.