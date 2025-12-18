Trước phiên phúc thẩm vụ Thuận An, ông Phạm Thái Hà rút đơn kháng cáo

Ngày 18/12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và các đơn vị liên quan.

Trước ngày phiên phúc thẩm diễn ra, ông Phạm Thái Hà (cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) và 2 bị cáo xin rút lại đơn kháng cáo.

Chủ tịch Tập đoàn Thuận An nộp thêm 47 tỷ đồng khắc phục hậu quả

Sau phiên tòa sơ thẩm, 17 bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng sau đó, cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và 2 bị cáo khác rút đơn.

Một tình tiết mới được ghi nhận trước phiên phúc thẩm diễn ra là ông Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch Tập đoàn Thuận An) khắc phục thêm hơn 47 tỷ đồng .

Bị cáo Phạm Thái Hà.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử xác nhận tổng số tiền hưởng lợi các bị cáo đã nộp lại là hơn 84 tỷ đồng và 10.000 USD , tổng số tiền các bị cáo nộp khắc phục hậu quả vụ án là hơn 70 tỷ đồng và 90.000 USD .

Tòa sơ thẩm tuyên ông Phạm Thái Hà mức án 5 năm 6 tháng tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Tuyên ông Lê Ô Pích (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) 3 năm tù tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Tuyên bị cáo Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An) 10 năm 6 tháng tù tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Cùng tội, bị cáo Trần Anh Quang (cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An) bị phạt 7 năm tù; 25 bị cáo khác bị phạt từ 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 6 năm tù giam.

Hành vi phạm tội ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, uy tín cơ quan Nhà nước

Hội đồng xét xử đánh giá hành vi phạm tội của các bị cáo ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, uy tín của cơ quan Nhà nước, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 120 tỷ đồng .

Theo tòa, trong 27 bị cáo phạm tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", trách nhiệm cao nhất thuộc về bị cáo Nguyễn Duy Hưng.

Các bị cáo tại phiên sơ thẩm.

Bản án sơ thẩm quy kết, quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu của Dự án tại Gói thầu số 7 Dự án cầu Đồng Việt (tỉnh Bắc Giang cũ); Gói thầu số 26 giai đoạn 1 Dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (tỉnh Tuyên Quang); Gói thầu số 13 Dự án đường ven sông Hạ Long - Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh); Gói thầu số 2 Dự án cầu Vĩnh Tuy, giai đoạn 2 (Hà Nội) và Gói thầu XD01, XD02 Dự án Quốc lộ 14E (Bộ Giao thông vận tải cũ), bị cáo Nguyễn Duy Hưng đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan Nhà nước, trong đó có bị cáo Phạm Thái Hà để nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh, Bộ Giao thông vận tải.

Qua đó, tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An và liên danh các nhà thầu trúng thầu, thi công các gói thầu, hưởng lợi bất chính, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 120 tỷ đồng .

Theo tòa, sau khi được ông Phạm Thái Hà giúp "mở đường", Nguyễn Duy Hưng trực tiếp đến gặp, đặt vấn đề nhờ lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND các tỉnh và lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải; đồng thời chỉ đạo nhân viên của Tập đoàn phối hợp với các công ty do Tập đoàn mời hoặc các công ty do các Ban Quản lý dự án giới thiệu, chỉ định để tạo liên danh rồi "thông đồng, móc ngoặc" với các cá nhân là lãnh đạo Ban Quản lý dự án các tỉnh, Ban Quản lý dự án 4 thuộc Bộ Giao thông vận tải cũ và đơn vị tư vấn để phối hợp, tham gia ngay từ giai đoạn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, kỹ thuật, dự toán.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng.

Nguyễn Duy Hưng cũng chỉ đạo nhân viên của Tập đoàn mời các đơn vị này tham gia góp ý xây dựng hồ sơ mời thầu; cung cấp, tiếp nhận tài liệu, dữ liệu của hồ sơ mời thầu trước khi phát hành; gửi hồ sơ dự thầu để chấm trước; thỏa thuận chi tỷ lệ % tiền "cơ chế" cho các cá nhân có trách nhiệm trong việc chỉ đạo, thực hiện các gói thầu, dự án để các cá nhân này chỉ đạo cấp dưới và phối hợp, cùng thực hiện hành vi vi phạm Luật Đấu thầu.

Quá trình thực hiện, Hưng trực tiếp hoặc đưa lợi ích vật chất cho ông Phạm Thái Hà 750 triệu đồng; đưa ông Lê Ô Pích 4 tỷ đồng ; đưa cựu Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái 900 triệu đồng; đưa cho lãnh đạo các Ban quản lý dự án từ vài chục triệu đến hàng tỷ đồng.