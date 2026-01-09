Đội trưởng U23 Kyrgyzstan nhận lời khen từ fan bóng đá Việt

Dù thất bại trước U23 Việt Nam, tinh thần của cầu thủ mang áo số 4 của Kyrgyzstan khiến fan Việt nể phục.

Said Datsiev bật khóc sau trận thua U23 Việt Nam.

Trong trận vòng bảng với U23 Kyrgyzstan tối 9/1, đội tuyển U23 Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 2-1. Dù thua cuộc, cầu thủ mang áo số 4, Said Datsiev, của Kyrgyzstan bất ngờ nhận nhiều lời khen từ người hâm mộ Việt Nam.

"Đá từ đầu trận, xuất phát sau vẫn giành được bóng, ngăn cản được ít nhất hai quả đối mặt thủ môn", "Dù thua nhưng đội trưởng Kyrgyzstan thật sự đáng nể", dân mạng bình luận.

Ở những phút cuối trận, Datsiev vẫn ngăn cản được một pha lên bóng đầy tốc độ của Đình Bắc - người vào sân từ hiệp 2. Thể lực, tốc độ của cầu thủ số 4 khiến khán giả kinh ngạc.

Said Datsiev có thể hình nổi trội trong số các cầu thủ U23 Kyrgyzstan.

Sau trận đấu, khoảnh khắc Said Datsiev - người mang băng đội trưởng - cũng nhiều đồng đội rơi nước mắt, gục đầu thất vọng.

Said Datsiev sinh năm 2003, có chiều cao nổi bật 1,80 m. Anh hiện thuộc biên chế Bars Karakol.

Tối 9/1, U23 Việt Nam hạ U23 Kyrgyzstan 2-1 ở lượt trận thứ hai bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2026. Với kết quả này, thầy trò HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng sớm có vé qua vòng bảng, trong khi Kyrgyzstan trở thành đội đầu tiên nói lời chia tay giải đấu tại Saudi Arabia.