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Giải trí

Đời thường của Ninh Dương Lan Ngọc

  • Thứ sáu, 12/6/2026 18:29 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Ninh Dương Lan Ngọc được khen ngợi khi khoe mặt mộc trong loạt ảnh đời thường. Nữ diễn viên có làn da mịn màng, gương mặt tươi tắn.

Ninh Dương Lan Ngọc vừa chia sẻ hình ảnh ghi lại cuộc sống đời thường. Trong hình, nữ diễn viên để mặt mộc, mặc áo 2 dây họa tiết chấm bi, đội mũ. Thời gian qua, Lan Ngọc thường đăng ảnh mặt mộc và nhận được lượt tương tác lớn.

Hình ảnh mới nhất của cô đạt 5.600 lượt tương tác sau ít giờ đăng tải, trong khi các bài đăng khác từ nữ diễn viên đều nhận hàng chục nghìn lượt yêu thích.

Thời gian này, nữ diễn viên chuẩn bị thực hiện dự án mới mang tên Mật mã Đông Dương. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên sau thời gian dài vắng bóng.

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Hình ảnh mới của Ninh Dương Lan Ngọc. Ảnh: FBNV.

Lần gần nhất nữ diễn viên xuất hiện trên màn ảnh rộng là vào 2022. Kể từ đó, cô chưa có thêm dự án điện ảnh mới ra mắt khán giả. Giữa năm 2024, Lan Ngọc cho biết cô sang Australia để tham gia khóa học diễn xuất kéo dài khoảng hai tháng nhằm trau dồi chuyên môn và tìm kiếm những cơ hội mới cho chặng đường nghệ thuật tiếp theo.

Trong thời gian qua, nữ diễn viên tập trung hoạt động ở lĩnh vực truyền hình thực tế. Cô liên tục góp mặt trong nhiều chương trình được quan tâm như Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Running Man Vietnam hay Chiến sĩ quả cảm.

Năm 2025, Lan Ngọc tiếp tục nhận được sự chú ý khi tham gia Sao nhập ngũ. Tuy nhiên, cô phải sớm dừng cuộc chơi sau ba tập phát sóng do chấn thương.

Bên cạnh các dự án cá nhân, nữ diễn viên hiện được cho là chuẩn bị cho mùa mới của Running Man Vietnam. Trước đó, mùa thứ ba của chương trình lên sóng trong năm 2025 với dàn cast gồm Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Anh Tú Atus, Quang Trung, Liên Bỉnh Phát, Quân A.P và Quang Tuấn.

Với 16 tập phát sóng, mùa thứ ba ghi nhận lượng thảo luận và tương tác lớn trên các nền tảng mạng xã hội. Chương trình tiếp tục duy trì sức hút nhờ các thử thách vận động, yếu tố giải trí và sự ăn ý của dàn nghệ sĩ tham gia.

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Minh Hạo

Ninh Dương Lan Ngọc Trấn Thành Ninh Dương Lan Ngọc Running Man Lan Ngọc

  • Trấn Thành

    Trấn Thành

    Trấn Thành, tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, là một diễn viên hài, người dẫn chương trình và diễn viên điện ảnh. Theo học khoa diễn viên Sân khấu Điện ảnh nhưng Trấn Thành được biết đến nhiều hơn với vai trò MC. Trấn Thành từng đoạt giải 3 cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2006. Anh còn lấn sân tham gia vào các bộ phim như Công chúa teen và ngũ hỗ tướng, Qúy tử bất đắc dĩ, Trùm cỏ, Bệnh viện ma,...

    • Ngày sinh: 5/2/1987
    • Nơi sinh: TP.HCM
    • Vợ: Hari Won

  • Ninh Dương Lan Ngọc

    Ninh Dương Lan Ngọc

    Ninh Dương Lan Ngọc là một nữ diễn viên trẻ được công chúng biết đến khi vào vai Nương trong bộ phim "Cánh đồng bất tận". Vai diễn này đã giúp cô giành được nhiều giải thưởng quan trọng như Cánh Diều Vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và giải Mai Vàng cho Nữ diễn viên điện ảnh. Sau đó, Lan Ngọc còn tham gia các dự án phim điện ảnh khác như "Tèo em", "Tấm Cám - Chuyện chưa kể" và "Cô Ba Sài Gòn".

    • Ngày sinh: 04/04/1990
    • Nghề nghiệp: Diễn viên
    • Phim tiêu biểu: Cánh đồng bất tận, Tèo em, Vừa đi vừa khóc, Cô Ba Sài Gòn,...

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