Đối thủ đáng gờm nhất của Google

Năm 19 tuổi, Sam Altman nối gót Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg... từ bỏ tấm bằng ở ngôi trường đại học danh giá để khởi nghiệp.

Nguồn ảnh: Caschys Blog.

Sự trỗi dậy của mạng xã hội cũng mang đến khả năng mới cho LBS. Khi Facebook và X trở nên phổ biến, con người đã quen với việc chia sẻ từng khoảnh khắc đời sống lên trực tuyến. Lúc ấy, một từ rất “hot” xuất hiện: SoLoMo - viết tắt của Social (xã hội), Local (bản địa), Mobile (di động). SoLoMo trở thành xu hướng khởi nghiệp nóng nhất thời điểm đó. Sau này xu hướng này được gọi là kỷ nguyên Web 2.0.

Altman, sinh viên năm hai tại Stanford, rõ ràng cũng không muốn bỏ lỡ làn sóng. Nhiều năm sau, Altman nhớ lại tâm thế của mình khi khởi nghiệp: “Có một điều tôi không hiểu vào thời điểm đó, nhưng đã nhanh chóng học được đã giúp tôi tránh được nhiều đau đớn, đó là cách đo lường rủi ro. Đa số mọi người đều quá lo lắng về những rủi ro. Khi bạn còn trẻ và không có gì để mất, đó mới là thời điểm tốt nhất để chấp nhận rủi ro.



Năm 19 tuổi, Sam Altman đã cùng Nick Sivo sáng lập công ty đầu tiên của mình là Loopt. Ảnh: Bloomberg.

Thật không may, đó lại là lúc hầu hết mọi người tìm cách né tránh rủi ro nhất. Họ muốn làm việc trong vài năm, tiết kiệm một số tiền rồi mới bắt đầu. Họ thường làm theo mong muốn của cha mẹ. Tôi cuối cùng cũng đi đúng hướng, nhưng kết quả có thể hoàn toàn ngược lại, và khi đó tôi đã căng thẳng một cách ngớ ngẩn về chuyện rủi ro.

Vì vậy, quan điểm của tôi là: hầu hết mọi việc không nguy hiểm như vẻ bề ngoài. Đó là một nhận thức vô cùng mạnh mẽ, và tôi luôn chia sẻ điều này với những ai đang ở vào hoàn cảnh tương tự. Bạn là một sinh viên nghèo, không tiền, không danh tiếng nếu khởi nghiệp thất bại, bạn vẫn chẳng có tiền, chẳng có danh tiếng - chỉ là già thêm hai tuổi thôi.”

Theo trang web chính thức của Loopt: mùa xuân năm 2005, trong lúc bước ra khỏi lớp, sinh viên năm hai ngành khoa học máy tính Sam Altman bất chợt nảy ra ý tưởng. Anh quay sang bạn mình - Nick Sivo, người bạn học, đồng thời sau này là đồng sáng lập - và hỏi: “Liệu có tuyệt vời không nếu mình có thể mở điện thoại và xem bản đồ hiển thị vị trí của tất cả bạn bè?”

Sivo là một người khá kín tiếng chỉ có hơn 2.000 người theo dõi trên nền tảng X. Trong phần mô tả cá nhân, anh viết: “Tôi không phải là người thú vị, nhưng tôi nghĩ những người tôi theo dõi đều rất thú vị.”

Họ quyết định đặt tên ứng dụng này là Loopt.

Thế là, Altman và Sivo bỏ học ở Stanford. Việc từ bỏ tấm bằng danh giá ở một trường đại học hàng đầu dường như đã trở thành “nghi thức trưởng thành” của giới khởi nghiệp Mỹ, từ Bill Gates, Steve Jobs cho đến Mark Zuckerberg.

Năm năm trước khi Altman vào Stanford, cũng có hai sinh viên ngành khoa học máy tính bỏ học, nhưng họ từ bỏ bằng tiến sĩ: Larry Page và Sergey Brin. Họ đã sáng lập ra một công ty mang tên Google.

Hơn mười năm sau, Altman sẽ trở thành đối thủ đáng gờm nhất của Google.