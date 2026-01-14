Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sam Altman - Người Kiến Tạo Cuộc Chơi AI Toàn Cầu

Sách viết về cuộc đời của Sam Altman từ thời thơ ấu ở St. Louis (bang Missouri, Mỹ), bỏ dở Stanford để khởi nghiệp cho đến khi trở thành người dẫn dắt OpenAI. Tác phẩm còn đưa người đọc vào những biến động nội bộ đáng chú ý của OpenAI như cuộc đảo chính năm 2023, khi Altman bị sa thải và trở lại vị trí CEO chỉ sau vài ngày.

Đối thủ đáng gờm nhất của Google

  • Thứ tư, 14/1/2026 12:21 (GMT+7)
Năm 19 tuổi, Sam Altman nối gót Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg... từ bỏ tấm bằng ở ngôi trường đại học danh giá để khởi nghiệp.

Nguồn ảnh: Caschys Blog.

Sự trỗi dậy của mạng xã hội cũng mang đến khả năng mới cho LBS. Khi Facebook và X trở nên phổ biến, con người đã quen với việc chia sẻ từng khoảnh khắc đời sống lên trực tuyến. Lúc ấy, một từ rất “hot” xuất hiện: SoLoMo - viết tắt của Social (xã hội), Local (bản địa), Mobile (di động). SoLoMo trở thành xu hướng khởi nghiệp nóng nhất thời điểm đó. Sau này xu hướng này được gọi là kỷ nguyên Web 2.0.

Altman, sinh viên năm hai tại Stanford, rõ ràng cũng không muốn bỏ lỡ làn sóng. Nhiều năm sau, Altman nhớ lại tâm thế của mình khi khởi nghiệp: “Có một điều tôi không hiểu vào thời điểm đó, nhưng đã nhanh chóng học được đã giúp tôi tránh được nhiều đau đớn, đó là cách đo lường rủi ro. Đa số mọi người đều quá lo lắng về những rủi ro. Khi bạn còn trẻ và không có gì để mất, đó mới là thời điểm tốt nhất để chấp nhận rủi ro.

Khoi nghiep anh 1

Năm 19 tuổi, Sam Altman đã cùng Nick Sivo sáng lập công ty đầu tiên của mình là Loopt. Ảnh: Bloomberg.

Thật không may, đó lại là lúc hầu hết mọi người tìm cách né tránh rủi ro nhất. Họ muốn làm việc trong vài năm, tiết kiệm một số tiền rồi mới bắt đầu. Họ thường làm theo mong muốn của cha mẹ. Tôi cuối cùng cũng đi đúng hướng, nhưng kết quả có thể hoàn toàn ngược lại, và khi đó tôi đã căng thẳng một cách ngớ ngẩn về chuyện rủi ro.

Vì vậy, quan điểm của tôi là: hầu hết mọi việc không nguy hiểm như vẻ bề ngoài. Đó là một nhận thức vô cùng mạnh mẽ, và tôi luôn chia sẻ điều này với những ai đang ở vào hoàn cảnh tương tự. Bạn là một sinh viên nghèo, không tiền, không danh tiếng nếu khởi nghiệp thất bại, bạn vẫn chẳng có tiền, chẳng có danh tiếng - chỉ là già thêm hai tuổi thôi.”

Theo trang web chính thức của Loopt: mùa xuân năm 2005, trong lúc bước ra khỏi lớp, sinh viên năm hai ngành khoa học máy tính Sam Altman bất chợt nảy ra ý tưởng. Anh quay sang bạn mình - Nick Sivo, người bạn học, đồng thời sau này là đồng sáng lập - và hỏi: “Liệu có tuyệt vời không nếu mình có thể mở điện thoại và xem bản đồ hiển thị vị trí của tất cả bạn bè?”

Sivo là một người khá kín tiếng chỉ có hơn 2.000 người theo dõi trên nền tảng X. Trong phần mô tả cá nhân, anh viết: “Tôi không phải là người thú vị, nhưng tôi nghĩ những người tôi theo dõi đều rất thú vị.”

Họ quyết định đặt tên ứng dụng này là Loopt.

Thế là, Altman và Sivo bỏ học ở Stanford. Việc từ bỏ tấm bằng danh giá ở một trường đại học hàng đầu dường như đã trở thành “nghi thức trưởng thành” của giới khởi nghiệp Mỹ, từ Bill Gates, Steve Jobs cho đến Mark Zuckerberg.

Năm năm trước khi Altman vào Stanford, cũng có hai sinh viên ngành khoa học máy tính bỏ học, nhưng họ từ bỏ bằng tiến sĩ: Larry Page và Sergey Brin. Họ đã sáng lập ra một công ty mang tên Google.

Hơn mười năm sau, Altman sẽ trở thành đối thủ đáng gờm nhất của Google.

Chu Hằng Tinh / Alpha Books & NXB Công Thương

Khởi nghiệp Google Bill Gates Bỏ học Sam Altman Bill Gates Steve Jobs Mark Zuckerberg Stanford

  • Bill Gates

    Bill Gates

    William Henry Gates III là một doanh nhân người Mỹ, nhà từ thiện, người đồng sáng lập (cùng với Paul Allen) và cựu chủ tịch tập đoàn Microsoft. Ông luôn có mặt trong danh sách những người giàu nhất trên thế giới và giữ vị trí người giàu nhất thế giới trong phần lớn khoản thời gian cho đến hiện tại. Trong giai đoạn gần cuối của sự nghiệp, Gates đã theo đuổi một số nỗ lực từ thiện, quyên góp và ủng hộ một số tiền lớn cho các tổ chức từ thiện và nghiên cứu khoa học thông qua Quỹ Bill & Melinda Gates, được thành lập năm 2000.

    Bạn có biết: Bill Gates đạt điểm 1590/1600 điểm ở kỳ thi SAT (bài kiểm tra đánh giá năng lực chuẩn hóa của Mỹ) và ghi danh vào Đại học Harvard trong mùa thu năm 1973. Tuy nhiên ông đã bỏ học để lập ra công ty Microsoft cùng với Paul Allen.

    • Ngày sinh: 28/10/1955
    • Vợ: Melinda Gates
    • Con: 3

    FacebookWebsite

  • Google

    Google

    Google là một công ty đa quốc gia của Mỹ chuyên về các sản phẩm liên quan đến Internet như quảng cáo trực tuyến, công cụ tìm kiếm, điện toán đám mây, phần mềm và phần cứng. Các sản phẩm nổi tiếng của Google bao gồm: Google Search, Gmail, Google+, Youtube, Google Chrome và điện thoại thông minh Google Pixel,... Đầu năm 2016, Google là công ty đầu tiên vượt mặt Apple, trở thành công ty có giá trị thị trường lớn nhất thế giới với 570 tỷ USD vốn hóa.

    Bạn có biết: Thời gian đầu, Google chạy dưới trang web của trường đại học Stanford với tên miền google.stanford.edu và z.stanford.edu

    • Thời gian thành lập: 04/09/1998
    • Nhà sáng lập: Larry Page, Sergey Brin
    • Trụ sở chính: Googleplex tại Mountain View, California, Mỹ
    • Công ty mẹ: Alphabet Inc.

