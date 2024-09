Đối thủ của 'Cám'

Quân bài “chốt sổ” phòng vé tháng 10 là Venom: The last dance (25/10). Lần trở lại này, anh chàng Eddie Brock (Tom Hardy) phải đối mặt với kẻ thù lớn nhất từ trước đến nay - toàn bộ chủng tộc Symbiote. Venom: The last dance cũng sẽ là phần phim cuối cùng và “hoành tráng” nhất về nhân vật này.