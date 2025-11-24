Đổi mới để khẳng định vị trí Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam

Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam khẳng định vai trò của y dược cổ truyền trong bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Tại Hà Nội, Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam (Bộ Y tế) tổ chức Lễ Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam với sự tham gia của lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng đội ngũ giảng viên, cán bộ, học viên và sinh viên của Học viện.

PGS.TS Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Học viện, phát biểu tại lễ kỷ niệm, đã nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của Ngày Nhà giáo Việt Nam, là dịp để tri ân các thế hệ thầy cô giáo, đồng thời là cơ hội để các thế hệ học viên và sinh viên ghi nhớ công lao của những người thầy đã tận tụy cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và tương lai của đất nước.

PGS.TS Nguyễn Quốc Huy phát biểu tại buổi lễ.

PGS.TS Nguyễn Quốc Huy cho biết: "Ngày Nhà giáo là dịp để tôn vinh hai nghề cao quý: nghề giáo và nghề thuốc. Y dược cổ truyền không chỉ là một phần di sản văn hóa, mà còn đóng góp quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe và cải thiện chất lượng cuộc sống cho cộng đồng".

Năm học 2024-2025, Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh với 1.012 sinh viên và 332 học viên sau đại học trúng tuyển. Học viện cũng đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép mở mã ngành đào tạo thạc sĩ Dược liệu - Dược cổ truyền, định hướng nghiên cứu và ứng dụng. Các hội nghị khoa học quốc tế về Y - Dược học cổ truyền do Học viện tổ chức đã thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành.

Đặc biệt, Học viện tự hào là một trong năm trường đại học Y, Dược trong toàn quốc được chọn để phát triển thành trường đại học trọng điểm trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về các giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

PGS.TS Nguyễn Quốc Huy cũng nhấn mạnh rằng để thực hiện chiến lược phát triển bền vững, Học viện sẽ tiếp tục tập trung vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đặc biệt là đội ngũ giảng viên trẻ, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác đào tạo và nghiên cứu.

Phát biểu tri ân tại lễ kỷ niệm, sinh viên Vũ Kim Dung, Ngành Y học cổ truyền, chia sẻ: "Đối với chúng em, thầy cô chính là những người anh hùng. Không chỉ dạy kiến thức, thầy cô còn truyền lại di sản của dân tộc, tấm lòng của người thầy thuốc, và niềm tự hào khi được góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân".

Cũng trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, Tiến sĩ Trần Thị Thu Hiền, Trưởng bộ môn Thực vật-Dược liệu, chia sẻ về tình thầy trò: "Điều khiến tôi hạnh phúc nhất không phải là thành tích học thuật, mà là khi nhìn thấy ánh mắt sáng lên của sinh viên khi các em hiểu được vấn đề khó, khi nhận được tin nhắn chia sẻ thành công từ các em đã tốt nghiệp".

Trước đó, vào ngày 19/11, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà đã thăm và làm việc với lãnh đạo Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam. Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà đã trao tặng lẵng hoa cho tập thể lãnh đạo Học viện nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng thời ghi nhận những đóng góp của Học viện trong việc phát triển giáo dục y dược cổ truyền tại Việt Nam.