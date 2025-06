Đội hình đáng sợ của Liverpool mùa tới

Liverpool sớm chi hơn 200 triệu bảng để bổ sung tân binh trong hè này. 3 bản hợp đồng Florian Wirtz, Jeremie Frimpong và Milos Kerkez mang đến cho "The Kop" sự linh hoạt đáng kể trong cách sắp xếp đội hình. HLV Arne Slot có 3 phương án chiến thuật để áp dụng cho mùa giải tới, với những sự kết hợp đầy hứa hẹn.

Sơ đồ 3-4-3 là lựa chọn táo bạo mà HLV Slot có thể triển khai. Với sự xuất hiện của Marc Guehi, bộ 3 trung vệ gồm Guehi, Ibrahima Konate và Virgil van Dijk tạo thành một hàng thủ vững chắc. Điểm mạnh của cách sắp xếp này nằm ở hai cánh.

Jeremie Frimpong và Milos Kerkez, những hậu vệ cánh giàu tốc độ với khả năng tấn công ấn tượng, sẽ được chơi như "wing-back". Cả hai có thể phát huy tối đa khả năng băng lên tấn công và khoét sâu vào hàng thủ đối phương.

Ở trung tâm, cặp tiền vệ Alexis Mac Allister và Ryan Gravenberch sẽ điều phối lối chơi. Trên hàng công, Florian Wirtz sẽ đá trái, Mohamed Salah cánh phải, còn vị trí trung phong có thể được đảm nhận bởi Luis Diaz, người chơi linh hoạt như một “số 9 ảo”. Sơ đồ này tạo ra sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự, khiến đối thủ khó bắt bài.

Nếu HLV Slot muốn duy trì sự ổn định, 4-3-3 là lựa chọn lý tưởng. Đây là hệ thống mang lại thành công lớn cho "The Kop" trong những mùa giải gần đây. Hàng thủ 4 người, có thể gồm Conor Bradley ở vị trí hậu vệ phải, sẽ tạo ra sự chắc chắn. Hệ thống tiền vệ 3 người được kỳ vọng giúp Dominik Szoboszlai thi đấu thăng hoa.

Điểm nổi bật nhất trong sơ đồ này chính là sự nâng cấp ở hàng công. Với sự có mặt của Wirtz và Salah ở hai biên, Liverpool có thể tăng cường sức tấn công, và nếu chiêu mộ được một tiền đạo chất lượng như Alexander Isak, họ sẽ có một "sát thủ" thực sự. Sự kết hợp này giúp Liverpool dễ áp đảo đối thủ.

Phương án cuối cùng, sơ đồ 4-2-3-1, là lựa chọn để tập trung phát huy tài năng của Wirtz. Thay vì đá cánh, Wirtz sẽ chơi ở vị trí "số 10", làm nhạc trưởng trong mọi đợt tấn công.

Vị trí tiền đạo cắm có thể được giao cho Diogo Jota, trong khi Cody Gakpo sẽ đá ở hành lang trái và Salah bên cánh phải. Đây sẽ là một đội hình tấn công đầy sáng tạo, với Wirtz là trung tâm điều phối mọi thứ.

Hệ thống này còn mở ra nhiều lựa chọn khác, đặc biệt trong trường hợp Alisson gặp vấn đề, Liverpool có thể trao cơ hội cho thủ môn Giorgi Mamardashvili.

Với 3 phương án chiến thuật này, Liverpool có thể trở thành một đội bóng cực kỳ khó lường trong mùa giải tới, mang đến cho người hâm mộ một lối chơi đẹp mắt và hiệu quả.

