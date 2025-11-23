Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đội do Messi, Suarez sở hữu vô địch

  Chủ nhật, 23/11/2025 07:14 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Deportivo LSM vô địch giải hạng Tư Uruguay, đánh dấu bước tiến lớn đầu tiên kể từ khi được thành lập.

Đội bóng của Luis Suarez và Lionel Messi thăng hạng chỉ sau 6 tháng thành lập.

Rạng sáng 23/11, Deportivo LSM giành chiến thắng 2-1 trước Liffa Fc ở trận play-off tranh chức vô địch, qua đó vô địch giải hạng Tư Uruguay. Họ sẽ thăng lên hạng Ba mùa tới.

Đây là thành tựu lớn đầu tiên của Deportivo LSM chỉ sau chưa đầy 6 tháng thành lập. Hồi cuối tháng 5, Suarez công bố việc thành lập một đội bóng chuyên nghiệp tại quê hương Uruguay. Ngôi sao 38 tuổi này sau đó mời Messi tham gia vào dự án.

"Deportivo LS là một giấc mơ được ấp ủ từ năm 2018. Chúng tôi đã phát triển rất nhanh khi đội đã có hơn 3,000 thành viên đăng ký", Suarez chia sẻ. "Tôi muốn mang đến cho bóng đá Uruguay những cơ hội và tạo sân chơi để thanh thiếu niên và trẻ em có thể phát triển".

Messi cho biết anh tự hào và hạnh phúc khi được sát cánh cùng Suarez trong dự án mới và khẳng định muốn đóng góp để CLB phát triển. Nhờ sự đầu tư về tiền bạc cũng như sức hút của hai ngôi sao nổi tiếng, Deportivo LSM nhanh chóng thu hút được nhiều nguồn lực để tạo nên thành công.

