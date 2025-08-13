Đội của Ronaldo xây 'siêu hàng công'

Al Nassr dồn lực chiêu mộ những ngôi sao tấn công ở kỳ chuyển nhượng hè này nhằm cạnh tranh cho các danh hiệu mùa tới.

Al Nassr đánh cược vào những ngôi sao tấn công.

Kingsley Coman của Bayern Munich sẽ là ngôi sao tấn công tiếp theo đầu quân cho Al Nassr trong hè này. Đội bóng Saudi Arabia chấp nhận trả 30 triệu euro để sở hữu tiền vệ người Pháp.

Trước Coman, Al Nassr đem về bản hợp đồng Joao Felix với mức phí hơn 45 triệu euro. Cựu tiền đạo Chelsea và Atletico Madrid sẽ tiếp tục sát cánh cùng đàn anh Cristiano Ronaldo như tại tuyển Bồ Đào Nha.

Theo lý thuyết, Al Nassr đang sở hữu một trong những hàng công đáng sợ nhất Saudi Pro League. Bên cạnh bộ đôi tân binh Coman và Felix, Al Nassr còn có Ronaldo và Sadio Mane. Sau khi để Jhon Duran gia nhập Fenerbahce theo dạng cho mượn, ban lãnh đạo Al Nassr đã có những sự thay thế chất lượng để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Nếu tiếp cận trận đấu với sơ đồ 2 tiền đạo, HLV Jorge Jesus thậm chí có thể xếp 4 ngôi sao nói trên vào chung một đội hình. Khi đó, Ronaldo sẽ đá cặp cùng Felix, trong khi Mane và Coman là hai cầu thủ chạy cánh.

Ronaldo vẫn là thủ lĩnh hàng công Al Nassr.

Ronaldo chắc chắn sẽ là đầu tàu của Al Nassr ở mùa 2025/26. Trong mùa giải trước, CR7 ghi đến 27 bàn trên mọi đấu trường, thành tích không đồng đội nào sánh được. Siêu sao người Bồ Đào Nha được kỳ vọng tiếp tục bùng nổ ở mùa tới.

Trong khi đó, Mane không còn sung mãn như khi còn thi đấu tại châu Âu, nhưng vẫn kịp ghi 14 bàn cho Al Nassr mùa vừa qua. Sau hai năm chơi cùng Ronaldo, cựu sao Liverpool kết hợp ngày càng ăn ý với CR7.

Với Coman và Felix, cả hai đều không thể hiện phong độ tốt ở mùa 2024/25. Nhưng với tài năng được chứng minh và chơi ở môi trường không nhiều áp lực như Saudi Pro League, Coman và Felix được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tốt cho mũi nhọn Ronaldo.

Riêng Coman sở hữu nền tảng kỹ thuật tốt và có thể thi đấu tốt ở cả hai cánh, mang đến những giải pháp tấn công đa dạng cho Al Nassr.

Vấn đề của Al Nassr trong những năm qua nằm ở hàng tiền vệ, khi đội luôn lép vế trước những CLB có khu trung tuyến vững chắc như Al Hilal hay Al Ittihad. Một mình Marcelo Brozovic không thể gánh vác trách nhiệm lớn ở giữa sân. Nhiệm vụ của tân HLV Jesus là giúp Al Nassr giải bài toán này.

Với dàn tân binh chất lượng như Coman và Felix, Al Nassr lộ rõ tham vọng sẽ dùng sức mạnh tấn công để giải quyết trận đấu. Ngày 19/8, Ronaldo và đồng đội sẽ thi đấu trận bán kết Siêu cúp quốc gia với Al Ittihad. Đây là cơ hội để CR7 giành danh hiệu đầu tiên kể từ khi đến Trung Đông.

Ronaldo lập hat-trick Rạng sáng 8/8, Ronaldo ghi 3 bàn trong chiến thắng 4-0 của Al Nassr trước Rio Ave.