Đội của Mbappe có biến động lớn

Caen, đội bóng hiện thuộc sở hữu của siêu sao Kylian Mbappe, đang trong quá trình tinh gọn bộ máy để vận hành hiệu quả hơn.

CLB nước Pháp mới đây triển khai Kế hoạch Bảo vệ việc làm, dẫn đến việc 16 nhân viên từ các phòng ban hành chính, marketing và thương mại phải rời đội. Hiện tại, Caen chỉ còn 68 nhân viên làm việc và đứng thứ 10 tại giải hạng Ba Pháp. Sau 12 trận đấu, đội mới có 3 chiến thắng. Thành tích yếu kém trên sân cỏ đặt ra nhiều thử thách cho đội bóng trong việc cải thiện kết quả, giữ chân CĐV và duy trì hoạt động kinh doanh.

Đây là giai đoạn thử thách với Caen, bởi việc mất đi một số lượng nhân sự đáng kể trong các phòng ban quan trọng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý, marketing, bán vé và các hợp đồng thương mại. Tuy nhiên, ban lãnh đạo tin rằng quyết định này nhằm rút gọn bộ máy, giúp đội bóng vận hành có tổ chức và hiệu quả hơn.

Sau thương vụ đầu tư trị giá 20 triệu euro thông qua công ty Coalition Capital, Mbappe hiện sở hữu 80% cổ phần Caen. Dù nhận được sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ, đội bóng lại sa sút thảm hại và phải xuống chơi ở giải hạng Ba lần đầu tiên sau 41 năm. Các vấn đề nội bộ khiến nhiều CĐV quay lưng và chỉ trích Mbappe.

Nhưng theo Giám đốc tuyển trạch Reda Hammache, Mbappe nắm rõ mọi hoạt động của CLB, nhưng không can thiệp sâu hay áp đặt quyết định. Cựu sao PSG giữ vai trò giám sát và hỗ trợ từ xa, hy vọng cùng CLB vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Duy Luân

