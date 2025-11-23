Đội của De Gea khủng hoảng

Fiorentina của David de Gea sa sút không phanh khi trải qua chuỗi 12 trận không thắng ở Serie A 2025/26.

De Gea và đồng đội chưa thắng trận nào tại Serie A mùa này. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 23/11, Fiorentina hòa 1-1 trước Juventus trên sân nhà. Sau 12 trận gần nhất, đội bóng của HLV Paolo Vanoli chưa có nổi một chiến thắng, với 6 trận hòa và 6 thất bại.

Fiorentina thua toàn diện trước các đội lớn như Inter Milan, AC Milan hay Napoli. Khi chạm trán những đối thủ vừa sức hơn như Cagliari, Torino hay Como, thầy trò HLV Vanoli cũng thể hiện đầy thất vọng.

Điều đáng lo ngại nhất với Fiorentina không chỉ là chuỗi trận không thắng, mà còn là sự bế tắc trong tấn công. Họ dứt điểm kém hiệu quả và thường xuyên mắc sai lầm ở những thời điểm then chốt.

Ở hàng thủ, De Gea cũng không còn giữ được phong độ ấn tượng như mùa giải 2024/25. Cựu thủ môn MU mới chỉ có 5 trận giữ sạch lưới từ đầu mùa. Hàng thủ Fiorentina cũng đã để thủng lưới 19 bàn sau 12 vòng đấu, thành tích tệ thứ nhì giải đấu sau Udinese (20 bàn).

Áp lực đang đè nặng lên ban huấn luyện khi đội bóng áo tím chưa tìm được lối chơi rõ ràng. Với tham vọng cạnh tranh suất dự cúp châu Âu, việc xếp áp chót bảng sau 12 vòng là điều khó chấp nhận.

Đội hình hồi sinh sự nghiệp sau khi rời Man Utd De Gea, Greenwood hay Scott McTominay đều có phong độ cao sau khi rời "Nhà hát của những giấc mơ".