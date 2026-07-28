Đôi bạn thân lấy 2 anh em ruột, đám cưới cách nhau 17 năm

Chơi thân từ lúc học cấp 3, Thắm và Huyền tạm chia xa khi mỗi người sống một nơi. Cả hai không ngờ có ngày lại trở thành chị em dâu trong một nhà.

Kiều Thắm và Huyền Trang chơi thân từ năm học cấp 3. Họ vô tình về làm dâu chung một nhà.

Ngày 19/7, hôn lễ của Nguyễn Thị Huyền Trang (sinh năm 1991) và Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1988) diễn ra tại xã Yên Lãng, Hà Nội.

Trước rạp cưới nhà trai, đứng lẫn trong số các thành viên gia đình chờ hai nhân vật chính xuất hiện, Kiều Thị Thắm (sinh năm 1991) - em dâu chú rể - có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Ngay khi thấy cô dâu tiến tới, cô chạy đến ôm chầm, mắt rưng rưng xúc động.

Không nhiều quan khách có mặt khi đó biết Thắm và Trang vốn là bạn thân gần 20 năm nay. Từ hai người bạn, bộ đôi lại chuẩn bị trở thành người một nhà theo cách không ngờ.

"Tôi mừng cho bạn vì đã tìm được bến đỗ mới sau một lần dang dở. Từ bạn thân thành chị em chồng, chắc chắn chúng tôi sẽ còn cả hành trình dài sau này", Thắm nói với Tri Thức - Znews.

Gần 20 năm tình bạn

Kiều Thắm và Huyền Trang quen biết rồi chơi thân khi cùng là học sinh THPT Yên Lãng (xã Yên Lãng, Hà Nội). Sau khi học hết lớp 10, Trang theo gia đình về sinh sống ở Yên Bái cũ (nay là Lào Cai).

Thời đó, mạng xã hội như Facebook còn chưa phổ biến, hai người bạn chủ yếu giữ liên lạc với nhau qua những tin nhắn, cuộc điện thoại. Sau đó, cả hai có vài năm gần nhau Trang xuống Hà Nội học đại học ngành sư phạm, trước khi lại trở về quê làm việc ở một trường mầm non.

"Mỗi lần gặp, chúng tôi lại rủ nhau lê la hàng quán ăn vặt, kể cho nhau nghe cuộc sống của mình. Dù không sống gần nhau, chúng tôi vẫn nắm rõ từng cột mốc, biến cố trong cuộc sống của nhau", Thắm kể.

Thắm và Trang có nhiều hình ảnh chung từ thời còn đi học cấp 3.

Năm 19 tuổi, Thắm kết hôn với người chồng hiện tại, anh Nguyễn Văn Chung - em trai ruột của anh Nguyễn Văn Nam. Trong khi đó, Trang cũng trải qua một lần đổ vỡ tình cảm và có một con riêng.

"Số Trang vất vả, tôi vẫn luôn mong bạn mình có thể tìm được tổ ấm mới sau nhiều tổn thương", Thắm chia sẻ.

Khoảng 3 năm trước, Trang tâm sự với bạn thân rằng đang tìm hiểu một người đàn ông sinh năm 1988, ở Hà Nội song không nói tên, cũng không cho xem ảnh, chỉ bảo "khi nào xác định tiến xa sẽ giới thiệu". Về phần Nam, anh cũng giữ kín chuyện có người yêu với gia đình.

Giờ nhớ lại, Thắm cho biết nếu ngày đó Trang tiết lộ thêm tên của bạn trai, biết đâu cô đã ngờ ngợ mà đoán ra anh chồng mình.

"Đúng là định mệnh sắp đặt. Đến giờ tôi vẫn không nghĩ có sự trùng hợp đến vậy", cô nói.

Bạn thân thành chị em chồng

Giữa năm 2025, anh Nam chính thức đưa Trang về ra mắt gia đình sau thời gian tìm hiểu. Lúc gặp mặt "chị chồng tương lai", Thắm "ngã ngửa" khi thấy cô bạn 17 năm của mình xuất hiện. Phía bên kia, Trang cũng không khỏi bất ngờ khi biết sắp về làm dâu chung nhà bạn thân.

Trong buổi gặp mặt hôm đó, ngoài nội dung chính về chuyện đại sự của cặp đôi Nam - Trang, các thành viên liên tục cảm thán về sự trùng hợp của hai cô con dâu trong nhà. Khi biết cả hai là bạn thân, nhiều thành viên vẫn nghĩ Thắm là người mai mối cặp đôi cho nhau, song cô thú nhận bản thân không hề hay biết.

"Về sau, Trang cũng không tâm sự chi tiết về cơ duyên gặp gỡ chồng, chỉ nói là duyên số. Bạn cũng không biết trước chuyện tôi là em chồng anh Nam", Thắm kể.

Vợ chồng Thắm (phải) trong ngày vui của Nam - Trang.

Về phần bố mẹ chồng, Thắm cho biết cả hai đều là nông dân chất phác, tính tình vui vẻ. Khi biết con dâu mới là bạn thân con dâu út, mẹ chồng cô rất vui, bày tỏ sự yên tâm khi cả hai bằng tuổi, lại chơi thân nên không lo chuyện dò xét hay tị nạnh nhau. Bà cũng tuyên bố sẽ đối xử với tất cả như nhau, không thiên vị hay ưu ái ai.

Ban đầu, đám cưới của Nam và Trang dự định tổ chức ngay sau Tết Nguyên đán song lùi lại tới tháng 7 để chọn ngày đẹp. Sau đám cưới, cặp vợ chồng đang tạm xa nhau khi Trang tiếp tục công việc ở Lào Cai, Nam vẫn đi làm ở Hà Nội. Cả hai dự định cùng chuyển về một nơi sinh sống sau khi sắp xếp ổn thỏa. Trong khi đó, vợ chồng Thắm hiện sống ở nhà riêng, sát vách bố mẹ chồng.

Hiện, Trang cũng đang mang thai con đầu lòng với chồng mới cưới. Cô thường nhận nhiều tin nhắn quan tâm, dặn dò của "em chồng" và lời hẹn khi nào xuống Hà Nội sẽ lại cùng đi ăn, đi chơi.

"Chắc vấn đề duy nhất của chúng tôi bây giờ là chuyện xưng hô. Đang quen gọi 'mày - tao', giờ chúng tôi phải tập chuyển sang 'chị - em' hoặc 'bác - thím' cho phải phép. Nhiều lúc chưa quen cũng loạn xị, nhưng mọi người đều hiểu và cười vui vẻ", Thắm nói.