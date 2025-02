DOGE bị hạn chế truy cập dữ liệu của Bộ Tài chính Mỹ

Các luật sư của Bộ Tư pháp Mỹ đồng ý tạm thời hạn chế nhân viên Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) truy cập thông tin trong hệ thống thanh toán thuộc Bộ Tài chính.

Tỷ phú Elon Musk là người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE). Ảnh: Reuters.

Trong hồ sơ đệ trình tối 5/2 (giờ địa phương), các luật sư của Bộ Tư pháp Mỹ đồng tình với một lệnh đề xuất, trong đó cấm Bộ Tài chính chia sẻ dữ liệu nhạy cảm với Bộ Hiệu quả chính phủ (DOGE) do tỷ phú Elon Musk đứng đầu.

Nếu được Thẩm phán tòa án quận Colleen Kollar-Kotelly - người đang theo dõi vụ án - chấp thuận, thỏa thuận sẽ có hiệu lực đến ngày 24/2, thời điểm hai bên tiếp tục tranh luận về lệnh cấm sơ bộ dài hạn, ABC News đưa tin.

Thỏa thuận cho phép Tom Krause và Marko Elez - hai cá nhân liên quan tới ông Musk nhưng được Bộ Tài chính Mỹ tuyển dụng, nắm chức “nhân viên chính phủ đặc biệt” - có quyền “đọc” dữ liệu. Tom Krause là cựu CEO Cloud Software Group, một công ty công nghệ tại Thung lũng Silicon, còn Marko Elez là kỹ sư 25 tuổi từng làm việc cho X và SpaceX.

Vụ kiện do 3 công đoàn - Liên đoàn Nhân viên Chính phủ Mỹ, Liên đoàn Công nhân Dịch vụ Quốc tế và Liên minh người Mỹ nghỉ hưu - đệ trình, cáo buộc ông Musk cùng DOGE, với sự chấp thuận của Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, đã vi phạm luật bảo mật liên bang. DOGE được phép truy cập vào dữ liệu nhạy cảm như tên, số an sinh xã hội, ngày sinh, số tài khoản ngân hàng và địa chỉ của người nộp thuế mà không đưa ra bất cứ lý do chính đáng hoặc thủ tục pháp lý nào.

Vụ kiện nêu rõ "việc DOGE truy cập đầy đủ và liên tục" vào dữ liệu riêng tư dẫn tới rủi ro an ninh cho hàng triệu người Mỹ.

Trong phiên điều trần, các luật sư của Bộ Tư pháp Mỹ đã phải vật lộn nhằm diễn đạt đầy đủ cách DOGE có kế hoạch sử dụng dữ liệu của người nộp thuế để giảm quy mô chính phủ liên bang.