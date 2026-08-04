Đọc sách tranh giữa lễ tốt nghiệp, tác giả nhận cái kết bất ngờ

Thay vì một bài diễn văn truyền thống, tác giả sách tranh thiếu nhi Mo Willems mời cả khán phòng cùng đọc sách. Màn tương tác bất ngờ trở nên đáng nhớ nhờ một độc giả 5 tuổi.

Mo Willems là TS Mỹ thuật danh dự của Đại học Colby, ông thường đến trường giao lưu, nói chuyện về sáng tạo, đọc sách. Ảnh: Colby College/Facebook.

Lễ tốt nghiệp lần thứ 205 của Đại học Colby (bang Maine, Mỹ) để lại một khoảnh khắc khó quên khi TS Mo Willems, tác giả sách tranh nổi tiếng của Mỹ, biến bài phát biểu thành màn đọc sách tranh tương tác.

Mo Willems mở đầu bài phát biểu bằng việc mời hàng nghìn tân cử nhân, gia đình cùng đọc theo từng câu trong cuốn sách tranh Me and Other Bunnies (tạm dịch: Tôi và những chú thỏ khác).

Thay vì diễn thuyết, ông lần lượt đọc những câu ngắn như "I am me" (Tôi là tôi), "You are you" (Bạn là bạn), "We are us" (Chúng ta là chúng ta) và để khán phòng đồng thanh lặp lại.

Khi tiếng đáp của đám đông vừa dứt, Jedidiah Mamah, cậu bé 5 tuổi có mặt để chúc mừng người anh họ Joshua Iyonsi, sinh viên ngành khoa học máy tính tốt nghiệp khóa 2026, lại cất giọng đọc thêm một lần nữa. Điều này lặp lại xuyên suốt phần trình bày, từ những câu đơn giản như "Look!" (Nhìn kìa) đến "More us!" (Nhiều chúng ta hơn) hay "We are a lot of bunnies" (Chúng ta là những chú thỏ), khiến cả khán phòng nhiều lần bật cười.

Đến cuối bài phát biểu, Mo Willems mỉm cười nói: "Tôi thích cậu bé đó quá". Sau buổi lễ, ông tặng Jedidiah cuốn Me and Other Bunnies vừa sử dụng trong màn đọc tương tác. Thông tin này được Colby College chia sẻ sau sự kiện.

Mo Willems là một trong những tác giả sách tranh nổi tiếng của Mỹ. Trước khi theo đuổi sự nghiệp sáng tác, ông từng viết kịch bản cho chương trình thiếu nhi Sesame Street và giành 6 giải Emmy.

Ông được biết đến qua nhiều tác phẩm bán chạy như Don't Let the Pigeon Drive the Bus!, Knuffle Bunny hay bộ truyện Elephant & Piggie (tạm dịch: Đừng để con bồ câu lái xe buýt, Thỏ Knuffle, Voi và heo).

Sách của ông đã được dịch ra khoảng 25 ngôn ngữ và nổi tiếng với lối kể chuyện hài hước, khuyến khích trẻ em tham gia đọc cùng người lớn.

Đoạn video ghi lại màn đọc sách tại lễ tốt nghiệp nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng chính sự hồn nhiên của Jedidiah đã tạo nên cái kết đẹp cho bài phát biểu, đồng thời phản ánh đúng tinh thần mà Mo Willems theo đuổi suốt nhiều năm là biến việc đọc sách thành một trải nghiệm vui vẻ, nơi mọi đứa trẻ đều muốn cất tiếng tham gia.