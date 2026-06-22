Độc giả Việt đang đọc khác đi

|
Nằm trên con phố Nguyễn Chế Nghĩa (phường Hàng Bài, Hà Nội), trong một căn nhà Pháp cổ, là tiệm sách The Bookshelf Hanoi, được người dân khu vực gọi thân thương là "Seo". Bước vào tiệm, độc giả sẽ chú ý ngay tới một quyển sổ đầy chữ viết tay và dấu mực trên chiếc bàn giữa nhà, với tựa đề The Bookshelf Journal, bên trong lưu dấu ấn của những vị khách từ khắp nơi đã dừng chân tại đây.
|
Đây là nơi độc giả có thể bắt gặp những người thú vị: một vị khách người nước ngoài đang tìm hiểu về văn hóa Việt Nam; một bạn trẻ đang tìm sách như một cách để mở rộng góc nhìn về thế giới, hoặc đọc về thế giới để hiểu hơn chính mình; hay một độc giả trưởng thành hơn, có gu đọc rõ ràng và sẵn sàng đầu tư cho trải nghiệm đọc chất lượng.
|
Đại diện hiệu sách cho biết tiệm sách được hình thành bởi câu hỏi: "Một không gian đọc nên mang lại cảm giác gì cho người bước vào?". "Chúng tôi tập trung vào việc tuyển chọn, mỗi cuốn sách xuất hiện trên kệ đều đã đi qua một quá trình cân nhắc: nó có ý nghĩa không, có phù hợp với độc giả của mình không, và quan trọng hơn, nó có thể trở thành một người bạn với khách hàng sau khi gấp sách lại không", chị cho biết.
|
Một vài trục nội dung mà The Bookshelf được độc giả tìm tới là văn học đương đại, phi hư cấu về tâm lý, xã hội và self-inquiry (tự vấn - PV), tác phẩm kinh điển dưới cách tiếp cận mới. Trong đó, văn học đương đại quốc tế được coi như “trái tim” của hiệu sách. Những tác phẩm mang tính cá nhân, tinh tế, sáng tạo luôn có một sức hút riêng. Bên cạnh đó, hiệu sách vẫn tuyển chọn đa dạng thể loại, hướng đến sự cân bằng giữa nhiều cá tính đọc khác nhau.
|
Không gian tiệm sách, không gian thư viện ở đây đều được thiết kế để người đọc có thể chậm lại, chánh niệm, nâng niu từng trang giấy, hoặc đơn giản là hiện diện cùng những người có cùng nhịp sống.
|
Đại diện tiệm sách cho biết nhiều độc giả quay lại không chỉ vì sách, mà vì cảm giác được “kết nối” thông qua những cuộc trò chuyện, những lời gợi ý đúng lúc, hay những buổi gặp gỡ “rất duyên” xoay quanh những con chữ. "Chúng tôi luôn tin rằng một tiệm sách, nếu đi đủ xa, sẽ dần trở thành một không gian văn hóa, nơi mọi người kết nối với nhau thông qua những ý tưởng", đại diện tiệm sách chia sẻ.
|
Nhiều độc giả trong khoảng 20-35 tuổi tới The Bookshelf tìm những cuốn sách nhằm phát triển tư duy, mở rộng góc nhìn, hoặc tìm một không gian yên tĩnh để “ở cùng sách”. Những độc giả này thường tìm đến non-fiction (phi hư cấu) chuyên sâu (tâm lý, xã hội, kinh doanh), văn học đương đại chất lượng, hoặc những tác phẩm kinh điển. Những độc giả này có mức chi tiêu khá, có xu hướng xây dựng một “thư viện tại gia”.
|
Tầng 2 của The Bookshelf Hanoi là không gian thư viện yên tĩnh. Đại diện đơn vị hào hứng chia sẻ với Tri thức - Znews về ý tưởng của không gian này: "Hiện nay, nhu cầu đọc sách ngoại văn đang được quan tâm, nhưng việc mua sách ngoại nhập vẫn còn là rào cản với nhiều người. Vì vậy, chúng tôi nghĩ ra mô hình thư viện, hy vọng chia sẻ được sách chất lượng tới nhiều người hơn với một mức phí hợp lý".
|
Đại diện tiệm sách cũng chia sẻ thư viện là không gian tĩnh lặng để suy nghĩ - một điều mà tiệm sách đánh giá là rất quan trọng trong thời đại này. Những người gắn bó với thư viện này mang trong mình sự giao thoa giữa hoài niệm và hiện đại; họ không chỉ tìm kiếm tri thức, mà còn tìm kiếm chất lượng trong cách họ sống và cảm nhận.
|
The Bookshelf Hanoi luôn chú trọng tạo nên một không gian có thể kết nối với độc giả về tinh thần. "Chúng tôi xem việc đọc như một trải nghiệm, không chỉ là một giao dịch. Đồng thời, chúng tôi cố gắng giữ một hệ tiêu chuẩn riêng trong việc tuyển chọn và kể câu chuyện về sách. Có thể điều này khiến hoạt động của chúng tôi nhỏ hơn, nhưng cũng giúp chúng tôi rõ ràng hơn về mình là ai", đại diện tiệm sách nói.
|
The Bookshelf Hanoi đang trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều người yêu sách ngoại văn tại Hà Nội. Một bộ phận độc giả Việt Nam đang đọc khác đi, chủ động hơn, chọn lọc hơn, và gắn bó với việc đọc như một phần của đời sống tinh thần lâu dài. Cùng với sự thay đổi trong cách độc giả Việt Nam tiếp cận tri thức, những tiệm sách cũng đang có những hướng đi riêng trong việc tạo nên một cộng đồng đọc sách.
|
Cũng là điểm đến cho người yêu ngoại văn, InBook Ecopark không chỉ là một hiệu sách mà đã trở thành một phần hơi thở của cộng đồng cư dân nơi đây.
|
Đại diện đơn vị cho biết với một hiệu sách nằm trong khu đô thị, cách hoạt động và thói quen khách hàng cũng sẽ khác. "Khu đô thị là một cộng đồng. Sự giúp đỡ quảng bá lẫn nhau của các nhà hàng, cafe xung quanh là khăng khít hơn nhiều", đại diện nhà sách cho biết.
|
Ngoài ra, vì nằm trong khu đô thị, khách hàng cũng thường tới hiệu sách mua cùng gia đình. Nhóm sách dạng bộ sưu tập (collection), sách thiếu nhi có sức bán khá tốt. Mức chi tiêu của khách hàng cũng nhỉnh hơn một chút so với các hiệu sách trong nội thành Hà Nội. Mỗi tháng, có khoảng 400 đầu sách mới được cập nhật. Danh mục sách khá đa dạng: từ dòng sách kinh điển của nhà xuất bản Wordsworth với mức giá hơn 100.000 VND phù hợp cho học sinh sinh viên, cho đến những ấn bản kén người đọc hơn của các tác giả đạt giải Booker, Goncourt.
|
Hiệu sách có một số tác phẩm văn chương Việt Nam nổi tiếng phiên bản tiếng Anh nhằm phục vụ bạn đọc trong nước và đặc biệt là người nước ngoài. Đồng thời, một số đầu sách tiếng Việt cũng được cập nhật, dù không nhiều nhưng cũng có mối liên kết với tinh thần chủ đạo của InBook.
|
Hiệu sách tập trung vào việc đồng hành cùng người đọc, tạo nên một cộng đồng độc giả có gắn kết. Các thủ thư tại đây là những người hiểu về sách mình bán, có vốn đọc và có thể tư vấn, trò chuyện với độc giả về sách.
|
Để có được nguồn hàng cập nhật song song với thế giới, đội ngũ vận hành hiệu sách đã phải giải quyết những bài toán hóc búa về logistics cho đến sự cạnh tranh nguồn cung. Sự hài lòng của độc giả khi cầm trên tay cuốn sách mới chính là quả ngọt cho những nỗ lực thầm lặng này.
|
Một trong những chi tiết nhỏ nhưng gây ấn tượng với nhiều độc giả tại đây chính là những mảnh giấy viết tay giới thiệu sách trên các kệ. Mỗi mảnh giấy đều được các thủ thư tự viết, là lời gợi mở, là câu đố từ chính đội ngũ thủ thư gửi đến người đọc. Chi tiết này tạo nên một "cuộc đối thoại" âm thầm, khiến hành trình tìm kiếm một cuốn sách trở nên riêng tư, phiêu lưu và thú vị hơn.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.