Độc giả Việt đang đọc khác đi

Đại diện hiệu sách cho biết tiệm sách được hình thành bởi câu hỏi: "Một không gian đọc nên mang lại cảm giác gì cho người bước vào?". "Chúng tôi tập trung vào việc tuyển chọn, mỗi cuốn sách xuất hiện trên kệ đều đã đi qua một quá trình cân nhắc: nó có ý nghĩa không, có phù hợp với độc giả của mình không, và quan trọng hơn, nó có thể trở thành một người bạn với khách hàng sau khi gấp sách lại không", chị cho biết.