'Độc đạo' thách thức kiên nhẫn của khán giả

Sau 30 tập, hành trình "độc đạo" của Hồng (Doãn Quốc Đam) đang khó khăn hơn bao giờ hết. Ngoài cuộc đấu trí căng não với ông trùm Quân "già" (Vĩnh Xương), Hồng còn phải đối mặt nhiều mối hiểm họa khác. Những tập gần đây, nhiều nhân vật, tình tiết mới xuất hiện.

Dành hẳn một tuần để dẹp loạn hậu cung, giờ đây, Quân “già” dồn toàn lực cho chuyến hàng quan trọng. Cẩn thận từng đường đi nước bước, ông trùm đặt Hồng và Dũng "kính" lên bàn cân để chọn người tài cho mình. Mưu mô, xảo quyệt là vậy, Quân "già" vẫn bị cả Hồng và Dũng qua mặt.

Vở kịch mà Hồng, Diễm (Việt Hoa) cùng Nghĩa/K3 (Trương Hoàng) dựng lên không có sai số, khiến Quân "già" tin đứa bé là con ruột của mình. Đây là tấm vé vàng bảo toàn tính mạng cho hai mẹ con Diễm. Thậm chí, Hồng không bị Quân "già" xử phạt, còn có cơ hội còn trả thù cho Trình "giáo sư" khi bắt Dũng "kính" chặt một ngón tay vì vượt mặt ông trùm.

Về Tiến "tỉa" (Tất Thành), sát thủ mới gia nhập Độc đạo được Phùng (Bảo Anh) và Long (Hà Việt Dũng) xác nhận là đồng đội cũ, sở hữu kỹ năng bắn súng xuất sắc, song bị kỷ luật, rời khỏi ngành công an. Cả hai đồng quan điểm cho rằng có Tiến "tỉa" trong tay, Quân "già" như hổ mọc thêm cánh.

Phải mất gần 30 tập phim, Dũng "kính" mới để lộ điểm yếu và không ai khác là Đăng (Hoàng Nhật), người tình đồng tính mà hắn luôn che giấu, bảo vệ. Trên các nền tảng mạng xã hội, khán giả nhận xét đây là tình tiết mà không ai ngờ tới. Cả Hồng và Diễm đều cho thấy sự khôn khéo trước thông tin gây sốc này.

Cụ thể, họ gửi ảnh Dũng và Đăng thân mật cho Tuyết (Thanh Huế) nhằm thao túng cô. Đúng như dự đoán, nhận tin sốc, cô đập phá, quăng quật đồ đạc. Với Tuyết, mọi hành động yêu thương mà Dũng dành cho cô khi xưa giờ trở nên vô nghĩa. Như con rối bị giật dây, Tuyết trở thành công cụ để Hồng gây họa cho Dũng.

Trong chuyến hàng chạy thử, Quân "già" tính nước để Hồng bị công an bắt, gọi cho Phùng dừng xe anh để kiểm tra. Tuy nhiên, Hồng đã lường trước, anh sớm phát hiện nơi hàng được cất giấu trong xe và thẳng tay tiêu hủy. Mặt khác, anh cố tính để Khương (Duy Hưng) lộ thông tin cho Tuyết, dùng cô để dẫn Dũng vào bẫy.

Sôi máu vì bị Quân "già" ghẻ lạnh, Dũng "kính" tin lời Tuyết mà trở mặt, cướp hàng của ông trùm. Nóng giận là sai lầm, Dũng đã phải trả một cái giá quá đắt cho hành động này chính là cái chết của Đăng. Về phía Hồng cũng phải chịu đòn từ ông Cừ cho việc hàng bị cướp, trái với dự đoán Hồng vẫn bảo toàn được mạng sống.

Trong cơn điên tình, Dũng "kính" tới tìm Quân "già" để trả thù nhưng dễ dàng bị Tiến "tỉa" khống chế. Qua tra khảo cả Dũng và Tuyết, Tiến biết rằng Hồng là người đứng đằng sau dàn xếp. Theo đó, Độc đạo tạm dừng tại đây và hé lộ tình tiết quan trọng cho tuần sau đó là em trai Hồng.

Một điểm đáng ghi nhận ở Độc đạo là bộ phim duy trì được sức hút qua từng tuần. Trên các nền tảng mạng xã hội, dàn nhân vật, tình tiết luôn là chủ đề được khán giả bàn luận sôi nổi. Người xem không chỉ chia sẻ quan điểm về bộ phim mà còn đưa ra các giả thuyết cho những tập sắp tới.

Dẫu vậy, trong những tập gần đây, Độc đạo đang phải đón nhận thêm những ý kiến trái chiều, trong đó có cả lời chê. Từ đó, tạo nên cuộc tranh cãi giữa các khán giả xoay quanh diễn biến phim.

Khởi đầu là khoảnh khắc Lý Toét tuồn tin tức về Diễm cho Hồng. Nhân vật này nói rằng cả bản Mây ai cũng biết Diễm và Quân "già" có mối quan hệ với nhau. Với khán giả, Hưng "khẹc" là ông trùm, có tai mắt khắp nơi mà vô tình để con trai hẹn hò Diễm là điều khó hiểu.

Một câu chuyện khác là nhân vật Tiến “tỉa” xuất thân là cảnh sát, được đào tạo bài bản. Thậm chí, hắn là tay súng thiện xạ được đồng đội cũ là Phùng và Long đánh giá cao. Tiến hoàn thành nhiều nhiệm vụ Quân "già" giao phó, vậy mà lại bó tay khi truy bắt Hồng và Diễm.

Ngoài ra, khán giả cho rằng một số nhân vật, tình tiết sa đà vào tính giải trí, gây cười mà giảm đi sự kịch tính, hấp dẫn ở một bộ phim cảnh sát hình sự. Ngược lại, nhóm khán giả đối lập cho rằng phim có sự thú vị, cần những khoảnh khắc như vậy xen lẫn những tình huống đấu trí căng thẳng.

Hiện, Độc đạo đã phân chia khá rõ các nhóm trong cuộc chiến tại bản Mây. Nhóm đầu là Hồng, Khương, Diễm, Nghĩa/K3 và Long. Nhóm thứ hai là Quân "già", Tiến "tỉa", Phùng và ông Cừ. Nhóm thứ ba là những nhân vật chưa nghiêng về bên nào là Tuyết, Dũng "kính" và bà Ánh.

Với cục diện hiện tại, Độc đạo trong những tập tới vẫn còn nhiều ẩn số khó đoán khi còn các nhân vật như Dương "cơ bắp" hay Tân "khẹc". Nhân vật nào phải dừng bước là điều khán giả tò mò. Hơn hết, khán giả dành nhiều quan tâm đến em trai Hồng khi nhân vật này được cho là bắt đầu xuất hiện từ tuần tới.

