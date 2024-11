‘Độc đạo’ gây tranh luận

Sau khi Độc đạo khép lại, nhiều chi tiết trong tập cuối được khán giả mang ra bàn tán, mổ xẻ. Bên cạnh nội dung phim, khán giả chỉ ra chi tiết kíp bom hẹn giờ mà Quân “già” sử dụng là đồ giả. Cụ thể, đây được cho là một bảng mạch Ampli được bán phổ biến trên các sàn thương mại điện tử. Việc lắp đặt cũng bị nhận xét vụng về khi ê-kíp sử dụng hai dây điện cắm lên bộ phận tản nhiệt.

Cuối tập 36, Hồng (Doãn Quốc Đam) mất hết mối quan hệ gia đình, người thân. Sau cùng, anh tìm đến với Diễm (Việt Hoa) như niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, song Tân "khẹc" (Duy Nam) lại đột ngột xuất hiện để trả thù. Kết phim là cảnh Diễm khóc, Hồng ngã gục xuống đất.

Chi tiết này khiến nhiều người xem hụt hẫng, thất vọng. Họ cho rằng nhân vật Hồng phải chịu quá nhiều thiệt thòi, ấm ức, cho đến tận tập cuối vẫn không có được cái kết viên mãn.

“Xem xong chỉ thấy bức xúc”, “Kết chán không tả nổi, làm hỏng bộ phim”, “Hồng không cố ý giết ông Toàn vậy mà cả gia đình từ mặt quay lưng như thế”, “Kết phim lãng xẹt, lại chết như Cảnh trong Quỳnh búp bê”, “Kết phim nếu đoạn Hồng bị đâm thay vào đó là cảnh đoàn tụ gia đình thì trọn vẹn, hay biết mấy”... là một số bình luận của khán giả.

Song, nhiều ý kiến bênh vực phim, cho rằng điều này phản ánh đúng thực tế. Nhiều người xem chỉ ra Hồng chưa chết, thể hiện qua việc Tân “khẹc” trả viện phí và bản án 3 năm tù giam mà hắn phải chịu.

“Có phải chuyện cổ tích đâu mà đòi phải viên mãn”, “Kết phim ý nghĩa. Dùng thù hận để trả lại thù hận thì chẳng bao giờ chấm dứt được. Dùng yêu thương đáp trả lại thù hận mới nhận được yêu thương cuối cùng”, khán giả bình luận.

Ở diễn biến khác, nhiều người xem cảm thấy bức xúc với cách xây dựng nhân vật Tuyết. “Năm lần bảy lượt lừa Khương mà vẫn lên mặt dạy đời. Sôi máu với nhân vật này”, “Cả phim ghét nhất Tuyết”, “Xây dựng nhân vật Tuyết quá dở. Sống chẳng ra gì may gặp Khương yêu và lấy, được cả nhà đối xử tử tế nhưng lại tỏ thái độ với Hồng", nhiều tài khoản bình luận.

Hiện tại, khán giả cùng tò mò liệu phim sẽ có phần 2 hay không sau cái kết "mở" dành cho nhân vật Hồng. Nhiều ý kiến còn dự đoán kịch bản cho phần 2 xoay quanh Hồng, Khương, Tân "khẹc". Ê-kíp và dàn diễn viên đều chưa chia sẻ cụ thể về thông tin này.

Độc đạo là phim truyền hình về đề tài cảnh sát hình sự của bộ đôi đạo diễn Phạm Gia Phương và Trần Trọng Khôi. Trọng tâm phim xoay quanh Hồng, chàng trai mang trong mình quá khứ bi kịch. Biến cố lớn đã cướp đi cha mẹ của Hồng, anh có một cậu em trai ruột, song đã thất lạc nhiều năm. Hồng được gia đình ông trùm Lê Toàn (NSƯT Hoàng Hải) cưu mang.

Phim có sự tham gia của NSƯT Hoàng Hải, Vĩnh Xương, NSƯT Hồ Phong, NSƯT Nguyệt Hằng, Doãn Quốc Đam, Hà Việt Dũng, Bảo Anh, Duy Hưng, Việt Hoa...

Chuyên mục giải trí giới thiệu tập truyện ký Cuộc chiến cam go do Trung tá Phạm Cánh Quân thực hiện. Cuốn sách là những câu chuyện được ghi nhận khi tác giả chuyển công tác sang Công an quận Hoàn Kiếm để điều tra các vụ án về ma túy. Ở cuốn sách hơn 300 trang này, tác giả khái quát sinh động các chất gây nghiện lâu đời cho đến các loại ma túy tổng hợp thế hệ mới và phần sau là chi tiết những vụ án ma túy li kỳ mà ở đó nhiều nhân vật chính đã được nhắc tới trên báo chí một thời.