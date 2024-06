Doanh thu vàng 24K của PNJ tăng gần gấp đôi

Sau 5 tháng đầu năm, doanh thu vàng 24K của PNJ đã đạt 8.483 tỷ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ nhờ sự sôi động của thị trường.

PNJ thu về gần 8.500 tỷ đồng doanh thu vàng 24K trong 5 tháng. Ảnh: Việt Hùng.

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 5 với doanh thu thuần tháng gần nhất đạt gần 3.500 tỷ đồng , tăng hơn 57% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế thu về trong tháng chỉ tăng 22%, đạt 136 tỷ đồng .

Tính lũy kế 5 tháng đầu năm, đại gia bán lẻ vàng trang sức này ghi nhận doanh thu thuần tăng gần 37%, lên 19.547 tỷ đồng . Lợi nhuận sau thuế đạt 1.051 tỷ đồng , tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm liền trước.

Theo kế hoạch năm nay, PNJ đặt mục tiêu doanh thu đạt 37.148 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.089 tỷ đồng , tăng lần lượt 12% và 6% so với năm 2023. Như vậy, với kết quả kinh doanh tích cực trong những tháng đầu năm, nhà bán lẻ trang sức này đã hoàn thành hơn 50% chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận cả năm.

Đáng chú ý, trong cơ cấu doanh thu 5 tháng của PNJ, doanh thu từ vàng 24K đã tăng gần 91% lên khoảng 8.483 tỷ đồng nhờ sự sôi động của thị trường vàng trong nước. Tỷ trọng vàng miếng trong cơ cấu doanh thu cũng đã tăng lên 43%, trong khi cùng kỳ chỉ đạt hơn 30%.

CƠ CẤU DOANH THU LUỸ KẾ 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 CỦA PNJ Dữ liệu: PNJ. Nhãn Trang sức bán lẻ Trang sức bán lẻ Vàng 24K Khác 5T2024 Tỷ đồng 9363 1544 8483 156 5T2023

8269 1314 4413 29

Tuy nhiên, mảng chủ chốt với doanh thu mang về nhiều nhất vẫn là trang sức bán lẻ với tỷ lệ 48%. Trong 5 tháng, mảng này đã giúp PNJ thu về khoảng 9.363 tỷ đồng , tăng 13% so với cùng kỳ.

Công ty cho biết kết quả này đạt được nhờ vào các chiến lược kinh doanh linh hoạt, nỗ lực tung ra thị trường các bộ sưu tập mới phù hợp thị hiếu khách hàng. Đồng thời, PNJ đã triển khai thành công nhiều chiến dịch marketing và chương trình bán hàng hiệu quả, sự gia tăng khách hàng mới, tăng cường tỷ lệ quay lại của khách hàng cũ.

Dù kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt nhưng biên lợi nhuận gộp trung bình trong 5 tháng năm 2024 chỉ đạt 16,5%, giảm so với mức 19% cùng kỳ năm 2023 do sự thay đổi cơ cấu doanh thu của từng mảng kinh doanh.

Đại diện PNJ lý giải doanh thu vàng miếng 24K có xu hướng tăng mạnh do nhu cầu mua vàng tích trữ, đầu tư của người dân, nhưng biên lợi nhuận của vàng 24K rất thấp và đây cũng không là mảng kinh doanh chính của PNJ. Do đó, biên lợi nhuận gộp trung bình trong 5 tháng năm giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Về hoạt động mở rộng, trong tháng 5, PNJ cho biết đã mở 12 cửa hàng mới và đóng 7 cửa hàng, qua đó nâng tổng số lượng trong hệ thống lên 405 cửa hàng.