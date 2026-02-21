Doanh thu Sabeco chạm đáy 11 năm

Doanh thu năm 2025 của Sabeco xuống mức thấp nhất 11 năm, còn 25.888 tỷ đồng, song lợi nhuận vẫn tăng nhẹ so với năm 2024 nhờ các chi phí được tiết giảm.

Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn - Sabeco (HoSE: SAB) công bố doanh thu hợp nhất năm 2025 đạt 25.888 tỷ đồng , giảm gần 6.000 tỷ đồng , tương đương mức giảm xấp xỉ 20% so với năm 2024.

Đáng chú ý, đây là mức doanh thu thấp nhất trong hơn một thập kỷ, thậm chí thấp hơn cả năm 2021 - giai đoạn ngành bia chịu tác động nặng nề bởi các biện pháp phong tỏa và giãn cách xã hội do Covid-19.

Trong cơ cấu doanh thu, bia tiếp tục là mảng kinh doanh cốt lõi, đóng góp khoảng 93% tổng doanh thu, phần còn lại đến từ nước giải khát, rượu và nguyên vật liệu.

Doanh nghiệp chưa có giải trình chi tiết cho kết quả cả năm, song riêng quý IV/2025, ban lãnh đạo cho biết sản lượng tiêu thụ chịu áp lực cạnh tranh gia tăng trong giai đoạn cận Tết Nguyên đán.

Bên cạnh đó, kỳ nghỉ Tết đến muộn hơn khoảng nửa tháng so với thông lệ, cùng diễn biến mưa bão phức tạp gây ngập lụt tại một số địa bàn, cũng ảnh hưởng đến sức mua. Việc hợp nhất Tập đoàn Bia Bình Tây sau thương vụ mua lại hoàn tất đầu năm được cho là tác động nhất định đến kết quả kinh doanh.

Dù doanh thu sụt giảm, biên lợi nhuận gộp năm 2025 đạt xấp xỉ 36%, tăng mạnh so với mức 29% của năm trước nhờ giá malt, gạo hạ nhiệt và hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tốt hơn.

Cùng với việc tiết giảm chi phí, lợi nhuận sau thuế của Sabeco tăng gần 2% lên 4.573 tỷ đồng - mức cao nhất trong ba năm trở lại đây.

Năm 2025, Sabeco đặt kế hoạch doanh thu thuần 31.641 tỷ đồng và lãi sau thuế 4.835 tỷ đồng . Kết thúc năm, doanh nghiệp hoàn thành khoảng 82% chỉ tiêu doanh thu và gần 95% kế hoạch lợi nhuận.

DOANH THU SABECO NĂM 2025 THẤP HƠN CẢ GIAI ĐOẠN COVID-19 KQKD theo năm của Sabeco. Dữ liệu: BCTC DN. Nhãn 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Doanh thu thuần tỷ đồng 25107 27144 30569 34193 35949 37899 27961 26374 34979 30461 31872 25888 Lãi ròng

3049 3600 4655 4949 4403 5370 4937 3929 5500 4255 4495 4573

Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản đạt 32.597 tỷ đồng , giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, tiền và tiền gửi ngân hàng xấp xỉ 19.000 tỷ đồng , chiếm gần 58% tổng tài sản nhưng giảm gần 10% so với đầu kỳ. Hàng tồn kho hơn 2.027 tỷ đồng ; tài sản cố định gần 5.068 tỷ đồng ; các khoản phải thu ngắn hạn khoảng 903 tỷ đồng .

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả gần 9.600 tỷ đồng , chủ yếu là nợ ngắn hạn (chiếm khoảng 92%). Vốn chủ sở hữu đạt gần 23.000 tỷ đồng , gồm 12.825 tỷ đồng vốn cổ phần, 7.047 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và 1.186 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

Sabeco là một trong những doanh nghiệp bia lớn nhất Việt Nam, tiền thân là Nhà máy Bia Sài Gòn thành lập năm 1875. Doanh nghiệp cổ phần hóa năm 2008, niêm yết năm 2016 và từ cuối năm 2017 có cổ đông chi phối là Thai Beverage.

Công ty hiện sở hữu hệ thống hơn 20 nhà máy bia trên cả nước với các thương hiệu chủ lực như Bia Saigon, 333...