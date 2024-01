Doanh thu đường sách TP.HCM đạt gần 60 tỷ đồng

Tại buổi tổng kết hoạt động Đường sách TP.HCM năm 2023, đại diện các đơn vị quản lý và xuất bản đã nhìn nhận lại hoạt động Đường sách năm qua và định hướng năm mới 2024.

Ngày 23/1, Hội Xuất bản Việt Nam, Sở Thông tin & Truyền thông (TT&TT) TP.HCM và Công ty Đường sách TP.HCM tổ chức tổng kết hoạt động đường sách TP.HCM năm 2023.

Doanh thu tăng 15%

Ông Lê Hoàng - Giám đốc Công ty TNHH Đường sách TP.HCM cho biết năm 2023, các đơn vị hoạt động tại đường sách đạt tổng doanh thu 59,3 tỷ đồng . Trong đó, 6 tháng đầu năm đạt 31,7 tỷ đồng , 6 tháng cuối năm đạt 27,6 tỷ đồng . Số liệu này chỉ ghi nhận hoạt động kinh doanh tại các gian hàng, không cộng gộp doanh thu của các hội sách dọc tuyến lòng đường.

Theo đó, về doanh thu có 16 đơn vị ghi nhận tăng, 5 đơn vị ghi nhận giảm. 8 đơn vị đạt doanh thu trên 3 tỷ đồng và doanh thu 2 quán cà phê chiếm 9% tổng doanh thu. Xét theo phân khúc bán hàng thì bán lẻ chiếm 70% (online chiếm 20%), bán sỉ chiếm 30%.

Doanh thu 59,3 tỷ tăng 15% so với 2022 và tăng 2,3 lần so với năm thành lập - 2016. Đây là minh chứng Đường sách đã thực hiện đúng nhiệm vụ đóng góp vào hoạt động kinh doanh của thành phố, dù trong một năm bối cảnh nền kinh tế chung gặp nhiều khó khăn.

Ông Lê Hoàng báo cáo tổng kết hoạt động Đường sách TP.HCM năm 2023.

Bên cạnh đó, ông Lê Hoàng cũng cho biết doanh thu mảng sách thiếu nhi của Đường sách năm 2023 giảm so với năm 2022 (từ 10 tỷ đồng xuống còn gần 8 tỷ đồng ), tuy nhiên doanh số bán ra lại tăng (từ 150.000 cuốn lên 166.000 cuốn). Điều này phần nào đạt được nhờ lượng sách bán trong các đợt giảm giá.

Trên tổng thể năm 2023, có gần 758.000 bản sách được bán ra và 3.284 tựa sách mới tại Đường sách. Ông Lê Hoàng cho rằng khó nhận định số lượng đầu sách tương đối này là tín hiệu tích cực hay tiêu cực.

Đơn cử trong các năm trước đây, tổng số tựa sách phát hành của ngành xuất bản có thể lên đến 40.000, tăng hơn 30% so với năm trước đó nhưng các đơn vị lại bán được chưa đến 20% lượng bản in. Do đó rất nhiều đơn vị đã tính toán chiến lược tiếp cận thị trường, cân đối giữa lượng phát hành và tiêu thụ sản phẩm.

3,3 triệu khách tham quan, đặc biệt độc giả nhí

Ông Lê Hoàng nhận định thị trường sách nói chung và hoạt động tại Đường sách nói riêng đã phục hồi sau đại dịch Covid-19, năm 2022-2023 đều ghi nhận tín hiệu tích cực sau hai năm 2020-2021 có chững lại và sụt giảm. Bên cạnh những số liệu về doanh thu, doanh số, Đường sách còn trải qua năm 2023 sôi nổi với các hoạt động, sự kiện.

Đường sách cho thấy sức hút ngày càng lớn với khoảng 3,3 triệu lượt khách tham quan trong năm 2023, tăng 10% so với năm 2022. Không chỉ giới hạn trong khuôn khổ các sự kiện về sách, Đường sách còn là địa chỉ của ngày một đa dạng các hoạt động văn hóa-nghệ thuật.

Theo đó, năm 2023 đường sách có tổng cộng 275 sự kiện, trong đó ghi nhận tăng số lượng các các chương trình chủ điểm, giao lưu văn hóa-nghệ thuật, giao lưu với học sinh. Đặc biệt, số lượng hội sách tăng gấp đôi so với năm 2022. Các hội sách từ quy mô cấp thành phố đến hội sách mini của các đơn vị, chương trình giảm giá, khuyến mãi liên tục là cơ hội để bạn đọc nhí mua được nhiều sách hơn với giá ưu đãi cao hơn.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chi nhánh tại TP.HCM chia sẻ một năm có mặt tại Đường sách, nhà xuất bản không chỉ ghi nhận về mặt doanh thu mà hơn thế là ý nghĩa quảng bá. Theo đó, bà nhận định hiện diện tại Đường sách đã giúp Nhà xuất bản cải thiện hình ảnh trong mắt người đọc: từ khô cứng, lý thuyết trở nên gần gũi hơn.

Các chương trình hội sách, khuyến mãi tạo điều kiện để bạn đọc, đặc biệt là độc giả thiếu nhi mua sách.

Ông Nguyễn Đình Ba, Phó giám đốc, Phó tổng biên tập Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM chia sẻ kỳ vọng Đường sách sẽ tiếp tục phát huy và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng gốc nền cho văn hóa đọc khi gieo mầm và lan tỏa tình yêu sách trong đối tượng bạn đọc thiếu nhi.

Năm 2023, Đường sách TP.HCM được giới chuyên môn và người tiêu dùng du lịch bình chọn là một trong 10 điểm mua sắm thú vị, được công nhận là một trong 100 điều thú vị của TP.HCM.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM nhận định Đường sách đã có nhiều đóng góp cho công tác văn hóa, giáo dục, du lịch của thành phố. Điều này không chỉ thể hiện qua những chỉ số cơ học, mà cả các kết quả định tính, biểu trưng cho các giá trị vô hình.

Ông Thắng trích lời ông Lê Hoàng rằng những thành quả Đường sách đạt được là nhờ hội tụ đủ 4 chữ T: Tổ chức - Tập hợp - Tài chính - Tâm huyết. Ông nhận định Đường sách không chỉ có ý nghĩa với riêng TP.HCM mà còn là mô hình tiêu biểu cho cả nước trong việc xây dựng những địa điểm văn hóa-du lịch đặc sắc. Đường sách đồng thời ghi nhận đánh giá tích cực từ cán bộ quản lý công các nước Đông Nam Á ghé thăm thành phố.

Giám đốc Sở TT&TT Lâm Đình Thắng trao bằng khen cho các đơn vị tích cực hoạt động sôi nổi tại Đường sách năm 2023.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga kỳ vọng các hoạt động tô đậm thêm nét văn hóa của Đường sách sẽ ngày càng được đẩy mạnh. Theo đó, bà đề xuất nên có những chương trình đào tạo cho nhân viên hoạt động tại Đường sách để "mỗi gian hàng, mỗi người bán hàng đều là một đại sứ văn hóa", giới thiệu cho khách tham quan những địa điểm, những nét thú vị khác của đường sách.

Đại diện Quán sách Mùa thu cho biết lượng khách đến Đường sách tăng vọt vào 3 tháng cuối năm, đặc biệt là lượng khách quốc tế. Tuy nhiên, các đơn vị hoạt động tại Đường sách bày tỏ một quan ngại rằng hiện nay các hoạt động, sự kiện tại Đường sách chủ yếu tập trung vào cuối tuần, ban ngày. Do đó, những khung thời gian như các buổi tối trong tuần Đường sách vắng khách, không đạt hiệu quả doanh thu.

Ghi nhận các đóng góp, ông Lê Hoàng cho biết trong năm 2024 Đường sách sẽ chú ý phát triển các hoạt động buổi tối cũng như có chương trình, chính sách cân đối để phát triển song song cả đường sách Nguyễn Văn Bình lẫn đường sách Thủ Đức.

Theo ông Lâm Đình Thắng, cần có những sáng kiến để đưa Đường sách trở thành một địa điểm kinh tế du lịch ban đêm, thuộc hệ thống sản phẩm du lịch của thành phố. Ngoài ra, thách thức đặt ra trong năm 2024 là vận hành tốt cả hai đường sách, đồng thời hướng đến mục tiêu là 4 đầu đông-tây-nam-bắc của thành phố đều có các địa điểm phát triển, lan tỏa văn hóa đọc.