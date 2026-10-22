Doanh số xe điện tại châu Âu tăng phi mã

Động lực chính cho cú bức phá này đến từ sự “hội tụ” hoàn hảo: giá nhiên liệu leo thang, các chính sách trợ cấp hấp dẫn, cùng sự xuất hiện ngày càng nhiều của các dòng xe giá rẻ.

Thị trường xe điện chạy pin (BEV) tại châu Âu đã ghi nhận mức tăng trưởng 70% trong tháng 9. Ảnh: Reuters/Chalinee Thirasupa.

Theo Reuters, xe điện đang ngày càng củng cố vị thế tại châu Âu khi chiếm khoảng 1/3 tổng lượng xe được bán ra tại 17 thị trường trọng điểm của khối trong tháng 9, ghi nhận trong báo cáo được công bố bởi E-Mobility Europe, New Automotive và Fier Automotive.

Đà bứt phá được ghi nhận ngay sát thời điểm Pháp và Đức đạt được thỏa thuận nới lỏng các quy định về khí thải ôtô do Liên minh châu Âu (EU) đề xuất.

Cụ thể, lượng xe điện đăng ký trong tháng 9 tại khu vực này đã chạm mốc 300.202 chiếc, chiếm tới 32,6% thị phần trên thị trường. Tính từ đầu năm đến nay, châu Âu đã ghi nhận gần 1,98 triệu xe điện chạy bằng pin (BEV) được đăng ký, đánh dấu mức tăng trưởng ấn tượng 38% so với cùng kỳ năm 2025.

Tại các quốc gia thành viên, Pháp ghi nhận 65.243 lượt đăng ký xe điện, chiếm 41,7% thị phần tại thị trường nội địa. Trong khi Đức tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng với 88.724 xe được đăng ký, tương đương 34,6% thị phần.

Khu vực Bắc Âu vẫn là thị trường xe điện hàng đầu của châu lục, dẫn đầu là Na Uy với tăng trưởng đáng kinh ngạc 99%, theo sau là Đan Mạch (+89%), Phần Lan (+63%) và Thụy Điển (+49%).

Bên cạnh đó, các quốc gia như Ireland, Bồ Đào Nha, Bỉ và Hà Lan cũng ghi nhận tín hiệu tích cực khi xe điện chiếm khoảng một nửa tổng số lượng xe đăng ký mới.

Ngược lại, một số nước Trung và Nam Âu vẫn nằm trong nhóm có tỷ lệ điện khí hóa thấp nhất châu lục. Cụ thể, Cộng hòa Séc, Italy và Ba Lan tiếp tục nằm trong nhóm có tỷ lệ tăng trưởng xe điện thấp nhất châu Âu, lần lượt đạt 11%, 8% và 6%.