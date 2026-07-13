Doanh số hơn 10 tỷ đồng của cửa hàng kinh doanh online hàng hiệu giả

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội xác định tổng doanh thu từ hoạt động bán hàng của cơ sở từ tháng 1 đến khi bị phát hiện đạt trên 10 tỷ.

Thượng tá Đào Mạnh Hà, Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội, thông tin qua trinh sát, nắm tình hình trên không gian mạng, đơn vị phát hiện nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải các sản phẩm túi xách, giày dép, đồng hồ của nhiều thương hiệu lớn như Hermes, Chanel, Dior, Louis Vuitton… có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của các thương hiệu nêu trên.

Các đối tượng kinh doanh các sản phẩm giả mạo nhãn hiệu thường tổ chức hoạt động bán hàng trên không gian mạng, thường xuyên thay đổi tài khoản mạng xã hội để tránh việc truy quét của các nền tảng.

Các đối tượng đã có doanh thu hơn 10 tỷ đồng chỉ trong một thời gian ngắn.

Với mức giá rẻ 6-25 triệu đồng/sản phẩm, hình thức tương tự như các sản phẩm chính hãng và được hỗ trợ bằng các công cụ quảng cáo, các đối tượng đã thu hút được nhiều người tiêu dùng mua hàng.

Thực hiện kế hoạch của CATP Hà Nội về việc triển khai đợt cao điểm đấu tranh, xử lý tội phạm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, được sự chỉ đạo quyết liệt của Ban giám đốc CATP, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp Đội Quản lý Thị trường số 17 - Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội tiến hành kiểm tra địa điểm kinh doanh trên địa bàn phường Hà Đông, Hà Nội.

Quá trình kiểm tra hoạt động kinh doanh phát hiện 73 sản phẩm gồm 42 túi nhãn hiệu CHANEL, 11 túi nhãn hiệu LOUIS VUITON, 8 túi, 3 đôi giày nhãn hiệu DIOR và 9 túi nhãn hiệu HERMES không thể xuất trình hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa và có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, tổng giá trị tài sản tạm giữ khoảng 336 triệu đồng.

Đáng chú ý, qua phân tích dữ liệu kinh doanh trên máy tính của đối tượng, lực lượng chức năng xác định tổng doanh thu từ hoạt động bán hàng của cơ sở này tính từ tháng 1/2026 đến thời điểm bị phát hiện đạt trên 10 tỷ đồng .

Căn cứ tài liệu xác minh và dữ liệu điện tử do Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và lực lượng quản lý thị trường thu thập, xác định đối tượng có hành vi hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, đề xuất chuyển cơ quan điều tra để truy tố về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” quy định tại Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Đáng chú ý, hầu hết chủ cơ sở kinh doanh hàng hóa xâm phạm nhãn hiệu đều nhận thức rõ hàng hóa kinh doanh giả mạo nhãn hiệu là vi phạm pháp luật nhưng vẫn kinh doanh vì mục đích lợi nhuận.

"Hàng hiệu giả" được các đối tượng chào bán trên không gian mạng.

"Công nghệ hiện đại mang đến cuộc sống nhiều tiện ích nhưng đồng thời cũng là cách để đối tượng vi phạm pháp luật lợi dụng trốn tránh cơ quan chức năng. Các cơ sở kinh doanh trên không gian mạng thường không giao dịch trực tiếp, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, đấu tranh, xử lý", Thượng tá Đào Mạnh Hà nhìn nhận.

Theo chỉ huy Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng diễn ra phức tạp. Do đó, đơn vị sẽ tiếp tục áp dụng tổng thể các biện pháp để rà soát, xác minh, xử lý các trường hợp vi phạm tương tự trong thời gian tới.

Đối với người dân, cũng cần thực sự thay đổi thói quen tiêu dùng của bản thân và tâm lý thích "hàng hiệu". Đối với các đơn vị chuyển phát hàng hóa, kinh doanh phần mềm quản lý bán hàng cần tăng cường công tác quản lý, không trở thành công cụ tiếp tay cho hoạt động vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cảnh báo các cá nhân, tổ chức hiện hoạt động kinh doanh trái phép các mặt hàng mang thương hiệu được bảo hộ tại Việt Nam có thể bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu theo Điều 12 Nghị định 99/2013/NĐ-CP (bổ sung, sửa đổi tại Điều 1 Nghị định 46/2024/NĐ-CP ngày 4/5/2024) và hành vi cung cấp thông tin hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường Internet theo Điểm b khoản 3 Điều 63 Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 29/8/2020.

Trường hợp nghiêm trọng, có thể bị truy tố hình sự về tội "Tội Sản xuất, Buôn bán hàng giả" quy định tại Điều 192 Bộ luật Hình sự hoặc "Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" quy định tại Điều 226 Bộ luật Hình sự.