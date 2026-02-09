Doanh số bán 'Đồi gió hú' tăng vọt trước khi phim chuyển thể ra mắt

Doanh số bán sách "Đồi gió hú" của Emily Brontë đã tăng 469% tại Anh kể từ năm ngoái, khi sự mong chờ dành cho bộ phim chuyển thể táo bạo của Emerald Fennell ngày càng tăng cao.

Jacob Elordi và Margot Robbie tại buổi ra mắt phim Đồi gió hú ở London đầu tháng 2. Ảnh: Shutterstock/TheGuardian.

Vào tháng một năm nay, 10.670 bản Đồi gió hú đã được bán ra, so với 1.875 bản vào tháng 1/2025, điều mà Penguin mô tả là một sự tăng trưởng vượt bậc bất thường.

Doanh số bán sách đã tăng 132% sau khi đoạn trailer giới thiệu đầu tiên của bộ phim được phát hành vào tháng 9 năm ngoái. Từ khi trailer được phát hành đến cuối năm, Penguin đã bán được 28.257 bản tại Anh, so với 12.134 bản trong cùng kỳ năm 2024.

Jess Harrison, Giám đốc xuất bản của Penguin Classics, nói trên TheGuardian: “Tôi không nhớ lần cuối cùng một bộ phim chuyển thể tạo ra nhiều sự hào hứng đến vậy đối với cuốn sách. Đồi gió hú là một trong những cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại của chúng tôi, nhưng tôi nghĩ bộ phim ra mắt vào thời điểm hoàn hảo”.

“Dường như độc giả đang thực sự khao khát những câu chuyện tình yêu mãnh liệt, bi tráng và đầy cảm xúc”, Harrison nói thêm. “Chúng tôi đã thấy nhu cầu rất lớn đối với những tác phẩm kinh điển đầy day dứt tương tự Đêm Trắng của Dostoevsky và Đức mẹ mặc áo choàng lông của Sabahattin Ali. Nhưng Đồi gió hú lại nổi bật bởi sự hoang dã và điên rồ của nó - một cuốn sách cực đoan dành cho thời đại cực đoan”, Harrison nhận định.

Sách Đồi gió hú. Ảnh: Trạm đọc.

Phiên bản chuyển thể đình đám của Fennell, với sự tham gia của Margot Robbie trong vai Catherine Earnshaw và Jacob Elordi trong vai Heathcliff, sẽ ra mắt tại Anh vào ngày 13/2. Phiên bản hiện đại hóa của đạo diễn phim Saltburn hứa hẹn sẽ là một sự tái hiện mãnh liệt, đầy cảm xúc về câu chuyện tình lãng mạn kiểu Gothic của Brontë, với trang phục đương đại và nhạc phim do Charli XCX sáng tác.

Các tài liệu quảng bá đã gây ra phản ứng dữ dội từ người hâm mộ Brontë và các nhà bình luận trực tuyến. Một số nhà phê bình bày tỏ sự hoài nghi về giọng điệu tình dục quá lộ liễu, cũng như về việc lựa chọn diễn viên: Robbie, 35 tuổi, đóng vai một nhân vật 19 tuổi trong tiểu thuyết, và việc Elordi được chọn vào vai Heathcliff đã làm dấy lên cuộc tranh luận về nguồn gốc chủng tộc của nhân vật này, người được cho là có nguồn gốc Romany trong tác phẩm của Brontë.

“Tôi không nghĩ một bản chuyển thể cần phải hoàn toàn trung thành với cuốn sách: nhiều bản chuyển thể hay nhất - như Clueless dựa trên Emma [của Jane Austen] - cũng không như vậy”, Harrison nói. “Nhưng điều bạn mong muốn là một bản chuyển thể sẽ nắm bắt được tinh thần của tác phẩm gốc. Với Wuthering Heights, chính cường độ cảm xúc mãnh liệt mới là điều quan trọng nhất”.

Các bài đánh giá về bộ phim vẫn chưa được công bố cho đến 9/2, nhưng đã có một số phản hồi ban đầu từ các nhà phê bình trên mạng xã hội. Courtney Howard gọi bộ phim là "say đắm, siêu phàm, quyến rũ, mê hoặc, đáng khao khát, thôi miên" và là "một tác phẩm kinh điển mới ở đẳng cấp thần thánh".

Nhà phê bình phim Anne Thompson cũng hết lời ca ngợi bộ phim là "một tác phẩm giải trí hấp dẫn, đầy kịch tính và cuốn hút khán giả", đồng thời nhận xét thêm rằng "khán giả sẽ bị mê hoặc bởi hình ảnh rực rỡ và lối đạo diễn phóng khoáng của Emerald Fennell. Mọi thứ đều hoành tráng".